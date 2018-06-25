Назван пятый кандидат на пост главы Кузбасса

Высший совет партии ЛДПР утвердил Игоря Украинцева кандидатам на пост губернатора Кемеровской области. Сейчас он является депутатом областного совета депутатов и председателем экспертного совета фонда «Сибирская политика».

Пятым кандитатом на выборах губернатора Кемеровской области стал депутат облсовета Игорь Украинцев. Его избрали на партийной конференции регионального отделения ЛДПР. На сегодня на выборы главы региона зарегистрировали свое выдвижение три человека. Врио губернатора Сергей Цивилев, выдвинутый партией «Единая Россия», пока не сдал документы в избирком, как и Украинцев.

Игорю Украинцеву сейчас 32 года. В 2008 году он окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Инженер-эколог».

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