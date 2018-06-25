21 июня в Новосибирске открылся первый ресторан «Макдоналдс» с новыми концепциями «МакАвто» и «МакКафе». Эти форматы уже запущены в других городах Сибири. Так, сервис «МакАвто» работает в Томске, Барнауле, Бердске, Кемерово и Новокузнецке. Однако в Новосибирске такое предприятие запускается впервые.

Площадь нового здания на Березовой роще, на строительство которого ушло около 7 месяцев, составила порядка 600 квадратных метров. Внутри ресторана около 100 посадочных мест, еще 50 – на летней площадке.

Как отметил директор по производству ООО «Гид» (франчайзинговый партнер «Макдоналдс» в Сибири) Семен Петренко, новый ресторан должен стать флагманским проектом компании в Новосибирске, поскольку в нем представлены все актуальные концепции сети быстрого обслуживания.

«Концепция «МакКафе» отличается от основного прилавка ручным приготовлением кофе, а также сортом кофе – в кофейнях мы используем эксклюзивный бленд Paulig Espresso McCafe. Это смесь 100%-ной арабики из Центральной и Южной Америки и из Индии. Кроме того, мы рады предложить гостям выпечку и десерты. Что касается «МакАвто», гости на автомобиле могут получить сервис и обслуживание, не выходя из своего автомобиля», — пояснил Семен Петренко.

Представители компании и франчайзи утверждают, что в реализацию проекта было вложено более двухсот миллионов рублей. По предоставленной ими информации, со стороны органов власти проблем со строительством не возникало, наоборот — осуществлялась всесторонняя поддержка.

Генеральный директор ООО «Гид» Андрей Скурыгин анонсировал запуск новых точек в Новосибирске, однако точные цифры пока не назвал.

На сегодня сеть ресторанов «Макдоналдс» представлена в шести городах Сибири: Томск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Бердск, Новосибирск. Всего в Сибири работает 15 предприятий сети.

«Именно в связи с изменением подхода компании по концепциям, используемым в ресторане, руководством было принято решение строить больше своих ресторанов, а не «сидеть» на аренде, добавляя при этом форматы «МакАвто», «МакКафе». В этой связи первым стал ресторан на Кошурникова. Мы активно занимаемся разработкой новой площадки с использованием указанный концепций», — комментирует ситуацию Андрей Скурыгин.

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