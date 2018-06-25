Алтайское отделение ЛДПР назвало своего кандидата на выборах главы региона

В минувшую субботу в Барнауле состоялась внеочередная партийная конференция Алтайского отделения ЛДПР. Делегаты конференции приняли решение выдвинуть руководителя фракции ЛДПР в краевом парламенте Владимира Семенова кандидатом в губернаторы.

На выборы алтайского губернатора от ЛДПР пойдет депутат заксобрания Алтайского края Владимир Семенов. Его выдвинули как представители реготделения партии, так и Высший Совет ЛДПР. На сайте краевого избиркома к настоящему времени нет информации о регистрации выдвижения ни одного из кандидатов.

Владимир Семенов родился в 1967 году в Барнауле.В 1990 году окончил Алтайский политехнический институт имени И.И. Ползунова по специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», а в 2007 году — Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

Являлся депутатом Государственной Думы пятого и шестого созывов от ЛДПР. Был заместителем председателя комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и входил в состав парламентской комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Перед избранием в Госдуму являеся гендиректором ООО «Барнаульская сетевая компания». В алтайский парламент избран в 2016 году.

На выборах главы региона 9 сентября 2018 года конкуренцию Семенову должны составить врио губернатора Виктор Томенко от «Единой России». От КПРФ вероятно пойдет лидер реготделения Мария Прусакова, а «Справедливую Россию» будет представлять депутаты заксобрания Владислав Вакаев или Александр Молотов.

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