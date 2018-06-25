В правительстве Новосибирской области взяли на контроль ситуацию в Новосибирском государственном аграрном университете (НГАУ), где незадолго до аттестации студентов выяснилось, что Рособрнадзор не аккредитовал ряд программ университета.

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов провел встречу с руководством НГАУ после того, как стало известно об отказе комиссией Рособрнадзора в аккредитации нескольких образовательных программ, что, в свою очередь, стало поводом для беспокойства студентов, у которых близится итоговая аттестация.



К настоящему моменту министерство образования Новосибирской области проводит разъяснительную работу со студентами и родителями, осуществляет контроль и мониторинг состояния дел по переводу студентов в другие образовательные организации высшего образования. Кроме того, министерством подготовлено письмо в Военный комиссариат региона о предоставлении студентам отсрочки от призыва в армию на время перевода в другие вузы.

«НГАУ отправил официальные запросы в другие вузы о переводе студентов, получены предварительные ответы, ведется работа по согласованию условий перевода, предварительное согласие дали руководители СибУПК, РЭУ им. Г.В. Плеханова, СГУПС», — доложили о текущей ситуации в региональном минобре и добавили, что перевод студентов может занять до трех месяцев.

Тем временем инициативная группа студентов вуза начала сбор подписей на портале change.org, в котором попросила президента России Владимира Путина защитить выпускников и дать им возможность защитить дипломы. На момент написания материла петиция собрала 1445 подписей.

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