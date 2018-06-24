Сибирское отделение РАН создаст Совет Старейшин

Академики РАН Николай Добрецов, Алексей Конторович и Анатолий Деревянко выступили с инициативой создания Совета старейшин СО РАН. Предложение было одобрено на июньском заседании Президиума СО РАН. Состав Совета в настоящий момент прорабатывается.

Специально для «Континента Сибирь» академик РАН Алексей Конторович рассказал, что на июньском заседании Президиума СО РАН академиками Деревянко, Добрецовым и Конторовичем было предложено создать Совет старейшин СО РАН в связи с целями, которые поставлены перед Сибирским отделением РАН и новосибирским научным центром по проекту «Академгородок 2.0». «Но самое главное, Совет старейшин СО РАН будет разрабатывать рекомендации в области прорывных научных проектов, которые кардинальным образом помогут улучшить экономическое состояние страны в самое ближайшее время. Опыт и соображения старшего поколения нужно учесть и такую структуру с совещательным правом рекомендаций мы презентовали Президиуму СО РАН. Президиум согласился с этой инициативой», – пояснил Алексей Конторович. Кроме того, Совет старейшин будет взаимодействовать с председателем СО РАН, с Президиумом и конкретными институтами. При этом, в Совете будут подниматься не только внутренние вопросы СО РАН, но и вопросы экономики Сибири и всей России.

Руководством Президиума СО РАН был внесен проект списка будущих членов Совета старейшин, но, по словам Алексея Конторовича, он показался членам Президиума недостаточным. «Мы с Николаем Добрецовым не увидели в нем много достойных ученых, которые могут и должны быть полезными. В связи с этим на заседании Президиума СО РАН прошла дискуссия. И было принято решение одобрить эту идею и поручить Главному ученому секретарю СО РАН Дмитрию Марковичу совместно с академиками Добрецовым и Конторовичем доработать этот список, переговорить с кандидатами и внести полный список на рассмотрение следующего заседания Президиума СО РАН», – сообщил академик.

Напомним, что в феврале текущего года, по инициативе президента РАН Александра Сергеева был создан Совет старейшин РАН. В его состав вошел экс-председатель СО РАН академик Николай Добрецов. О роли Совета старейшин он рассказывал в интервью «КС».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.