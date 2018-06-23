Врио губернатора Андрей Травников сегодня, 23 июня, подал документы в избирком Новосибирской области с просьбой рассмотреть его кандидатуру для участия в выборах на пост губернатора региона.

Председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо приняла пакет документов, который содержал копию паспорта, диплома, справку с места работы, а также сведения об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем жене и несовершеннолетним детям и другие документы.

«Личные документы собирал почти два месяца, — поделился Андрей Травников. — Они разбросаны по трём городам. Большой объем документов потребовалось собрать, с некоторой историей»

Врио губернатора Новосибирской области отметил, что несмотря на праздничное настроение, перед подачей документов в избирком он заметно волновался. «Безусловно, у меня праздничное настроение. Ведь начинается обширная программа празднования дня города. Но лёгкое волнение есть, потому что я вступаю в очередной важный период предвыборной кампании», — подчеркнул он.

Отметим, что теперь всем кандидатам, подавшим заявление на регистрацию в избирком, предстоит пройти «муниципальный фильтр».

«В период с 15 по 25 июля все кандидаты должны представить не менее 270 подписей депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. Из них не менее 51 подписи должны быть районного и городского уровня. Эта 51 подпись должна быть собрана не менее, чем в 27 районах и городских округах. Есть запас: к 270 подписям можно добавить 12 и две к 51-ой подписи», — сообщила Ольга Благо.

Напомним, что выборы состоятся 9 сентября. Решение о дате проведения выборов на очередной сессии приняли депутаты законодательного собрания Новосибирской области.

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