15 июня в Новосибирске начал свою работу дилерский центр Lexus группы компаний «Восток Моторс». В настоящее время это единственный официальный представитель марки Lexus в городе. В салоне представлена вся модельная линейка японского бренда. Специалисты «Восток Моторс» готовы оказывать весь спектр услуг по сервисному и гарантийному обслуживанию автомобилей марки Lexus.

Успешный опыт, привнесенный в Новосибирск

Напомним, что официальный дилер Lexus в Новосибирске отсутствовал с февраля 2016 года после вынужденного ухода с рынка компании «СЛК-Моторс». Весь этот период клиенты могли получить гарантийное и сервисное обслуживание, обращаясь к официальным дилерам марки в соседних городах Сибири. Теперь это уже не требуется, потому что в Новосибирске начал работу уполномоченный партнер бренда Lexus – группа компаний «Восток Моторс», готовая оказывать весь спектр услуг по марке.

Стоит отметить, что ГК «Восток Моторс» является старейшим и опытнейшим игроком на региональном автомобильном рынке. В портфеле группы компаний – 5 автомобильных брендов в Тюмени, Сургуте, Ноябрьске, Перми. Среди этих брендов безусловно есть и Toyota, которую «Восток Моторс» официально представляет в Сургуте и Ноябрьске. Эффективная и проверенная временем бизнес-модель, отлаженные процессы, сильная команда позволили «Восток Моторс» в условиях жесточайшей конкуренции выиграть тендер на право официально представлять в Новосибирске бренд Lexus. Таким образом, группа компаний готова тиражировать свой многолетний опыт и лучшие бизнес-практики в Новосибирске.



Действующий дилерский центр Lexus расположился в автокомплексе на пересечении улиц Никитина и Есенина. Общая площадь дилерского центра составляет 1952 кв.м. На первом этаже которого находится зона сервисного обслуживания, на втором и третьем — шоу-румы. Площадь одного этажа составляет порядка 520 кв. метров. В салоне представлены все популярные модели бренда Lexus: RX, LX, NX, IS и другие. Все автомобили – с ПТС в наличии.

Бестселлеры для клиентов

Напомним, что по итогам 1 квартала 2018 года именно марка Lexus занимает первое место среди премиум-брендов в Сибирском федеральном округе как по объему продаж, так и по объему регистраций (по данным АЕБ и «Автостат.Инфо»). Такие результаты свидетельствуют о высоком интересе к марке со стороны жителей городов Сибири, учитывая, что в целом по России она занимает лишь третье место. Всего марке Lexus только в 1 квартале 2018 года удалось реализовать через свою дилерскую сеть в Сибири порядка 300 новых автомобилей. А зарегистрировано за этот же период, по данным «Автостат Инфо», было 435 машин этой марки.

В Новосибирске, по данным «Автостат Инфо», в отсутствии официального дилера в 1 квартале 2018 года было зарегистрировано 75 новых автомобилей Lexus. Таким образом, у марки есть большой потенциал с точки зрения продаж, который полностью готова удовлетворить «Восток Моторс».

По словам директора дилерского центра Lexus в Новосибирске Елены Кропочкиной, сейчас в наличии уже 40 автомобилей. В планах «Восток Моторс» — к 4 кварталу 2018 году выйти на показатель продаж в 60 автомобилей в месяц. Для этого у салона есть все необходимые квоты, предоставленные дистрибьютором.

Компания готова предложить клиентам всю линейку кроссоверов марки – NX, LX, GX, RX, которые не только зарекомендовали себя на рынке, но и в целом за последние годы занимали первые места по продажам среди всех моделей премиум-брендов в целом на рынке.

Осенью текущего года в продаже появится и долгожданная новинка — новое поколение бизнес-седана Lexus ES 350. В России эта модель будет представлен в трех версиях: ES 350 с бензиновым двигателем V6, ES 250 и ES 200 с четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями. Новый Lexus ES 200 с 2,0-литровым двигателем будет доступен в комплектациях Comfort и Executive. Версия ES 250 с новым 2,5-литровым двигателем будет доступна в комплектациях Comfort, Executive, Premium и Luxury. Мощная версия ES 350 с обновленным 3,5-литровым двигателем будет предлагаться в комплектациях F Sport и Luxury. Впервые в линейке ES будет предложена версия F Sport. Цены на автомобиль пока не объявлены, но нет сомнений, что эта модель будет пользоваться высоким спросом у клиентов.

Опытная команда и полный комплекс услуг

Как полноправный участник дилерской сети Lexus в России, компания «Восток Моторс» готова предложить клиентам весь спектр продуктов и услуг, предлагаемых дистрибьютором марки.

Клиентам компании доступна возможность покупки автомобилей в кредит и лизинг. Партнером дилера выступает «Тойота Банк» с действующим на сегодня специальным предложением со ставкой кредитования от 6,4 %. Также для клиентов «Восток Моторс» доступна услуга trade-in. Первые машины уже приняты дилером по данной программе. Напомним, что программа ООО «Тойота Мотор» предусматривает предоставление скидки до 250 тысяч рублей при сдаче автомобиля по схеме Trade-in.

Дилерский центр готов к обслуживанию действующих клиентов марки Lexus – как гарантийному, так и постгарантийному. В арсенале компании есть все необходимое сервисное и диагностическое оборудование. Команда специалистов дилерского центра прошла обучение у дистрибьютора марки в России и имеет давний опыт работы с маркой, что свидетельствует о высокой квалификации и готовности проводить ремонт любой степени сложности.

Новый уровень представления бренда

В заключение стоит отметить, что ГК «Восток Моторс» пришла в Сибирь всерьез и надолго. Запуск дилерского центра Lexus на ул. Никитина в формате временного решения – лишь первый шаг. В дальнейшем ГК «Восток Моторс» планирует запустить в Новосибирске дилерские центры Lexus и Toyota, полностью отвечающие требованиям брендов. Это позволит представлять эти автомобильные марки в Новосибирске на новом, ранее недосягаемом уровне.

В честь открытия дилерского центра на Никитина «Восток Моторс» предлагает специальные условия покупки и обслуживания автомобилей. За подробностями обращайтесь в дилерский центр!

ООО «Восток Моторс Новосибирск»

Уполномоченный партнер Lexus в Новосибирске

Ул. Никитина 174

+7 (383)246 00 00

novosibirsk-lexus.ru



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