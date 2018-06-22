21 июня экспертная группа Центра мониторинга федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Общероссийского народного фронта (ОНФ) нанесла очередной визит в Бердск. В результате мониторинга «фронтовики» обнаружили неисправленные с момента прошлой проверки дефекты. ОНФ намерен обратиться в КСП и прокуратуру региона.

Состоявшийся визит народного фронта стал уже четвертым актом мониторинга проекта «Формирование комфортной городской среды» в Бердске. Напомним, что осенью 2017 года в Бердске разгорелся скандал. Тогда работу местной администрации публично раскритиковал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. Мэр Бердска Евгений Шестернин не только резко ответил Чибису, но и заявил, что проверка ОНФ носила «заказной» характер (подробнее об этом – в материале «КС»).

В мае 2018 года ОНФ совершил еще один визит в Бердск. «Фронтовики» проверили, были ли исправлены осенние замечания. Руководитель региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта «Качество повседневной жизни» в Новосибирской области Сергей Аверьяскин по результатам майской проверки заявил: «Никаких работ по устранению огрехов и дефектов не проводилось и видимо никто не собирается проводить».

Спустя месяц специалисты ОНФ снова нанесли визит в Бердск. Корреспондент «Континента Сибирь» лично принял участие в проверке ОНФ.

Жители дома по улице Ленина 35 обратились к «фронтовикам» с жалобами о некачественном асфальтовом покрытии, поломавшихся бордюрах, отсутствием благоустройства детской площадки и скапливающейся дождевой воде на дорогах перед домом. Более того, местные жители за свой счет сделали парковку у одного из подъездов дома по улице Ленина 35. На данный момент, по словам начальника управления ЖКХ мэрии Бердска Владимира Захарова над исправлением дефектов работает другой подрядчик.

Местные жители, в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отмечают, что считают неправильной позицию мэрии Бердска, которая заявляет, что проверки ОНФ имеют заказной характер. «Мы лишь настаиваем, чтобы в Бердске, втором городе области качественно реализовывалась приоритетная программа», – подчеркнула жительница дома по улице Ленина 35.

Сергей Аверьяскин заявил, что по итогам проверки центр мониторинга федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ОНФ передаст информацию о недобросовестном исполнении программы в Контрольно-счетную палату региона и областную прокуратуру. «Нас беспокоит факт вложения муниципальных, бюджетных денег в исправление дефектов, допущенных предыдущим подрядчиком. Деньги ему, по словам администрации Бердска не заплатили, но, тем не менее, мы считаем, что проект благоустройства городской среды не исполнен и выделение бюджетных средств на этот проект в будущем будет неэффективным. Работу нужно делать в срок и качественно», – подвел итог проверки Сергей Аверьяскин. Он настаивает, администрация Бердска должна обратиться в управление федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (УФАС) с намерением внести подрядчика, некачественно выполнившего работу в черный список.

Владимир Захаров в свою очередь ответил, что администрация города рада вниманию ОНФ к проекту. «Совместный мониторинг приносит гораздо больше результатов, чем майская проверка ОНФ, в которой представители муниципалитета участия не принимали. Благодаря вниманию народного фронта к Бердску мы получаем полезный опыт. Мы не скрываем, что есть огрехи, но мы и не бездействуем и сегодня донесли свою позицию», – прокомментировал Владимир Захаров. Помимо этого он отметил, что администрации города удалось вернуть в бюджет 7,2 мнл рублей от недобросовестного подрядчика.

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