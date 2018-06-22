Александр Усс подал документы о выдвижении в красноярский краевой избирком

 
Фото пресс-службы правительства Красноярского края

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс уведомил избирательную комиссию Красноярского края о своем выдвижении на выборах главы региона. Соответствующая информация появилась в государственной автоматизированной системе «Выборы».

Избирательная комиссия Красноярского края зарегистрировала выдвижение на выборы губернатора региона действующего врио главы Александра Усса. Он стал вторым официально выдвинутым кандидатом. Ранее решение о его участии в выборах приняли на региональной конференции партии «Единая Россия».

К настоящему моменту, помимо Усса, утверждено выдвижение представителя партии «Патриоты России» Ивана Серебрякова.

 

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