Александр Усс подал документы о выдвижении в красноярский краевой избирком

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс уведомил избирательную комиссию Красноярского края о своем выдвижении на выборах главы региона. Соответствующая информация появилась в государственной автоматизированной системе «Выборы».
Избирательная комиссия Красноярского края зарегистрировала выдвижение на выборы губернатора региона действующего врио главы Александра Усса. Он стал вторым официально выдвинутым кандидатом. Ранее решение о его участии в выборах приняли на региональной конференции партии «Единая Россия».
К настоящему моменту, помимо Усса, утверждено выдвижение представителя партии «Патриоты России» Ивана Серебрякова.