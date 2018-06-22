В реставрации Дом-конторы на Михайловской набережной принял участие Альфа-Банк. Из необходимых для обновления исторического дома 3,2 млн рублей банк выделил 1 млн. Дом на Обской открыл двери гостям 21 июня

«В это воскресенье Новосибирск отмечает свое 125-летие, и Михайловская набережная стала стартовой площадкой празднования, а музей будет отправной точкой в нашей городской истории», — подвила итог руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Первым хозяином этой постройки было Управление Томским имением Алтайского округа ведомства Кабинета Его Императорского Величества. С 2017 года оно принадлежит Музею Новосибирска, который начал реставрацию исторического памятника. За это время удалось восстановить утраченный балкон, некоторые двери и окна, привести в порядок декоративную деревянную резьба по крышам. Вокруг здания уже установлена оригинальная система освещения: фонари в классическом стиле, которые выполняют функцию освещения исторического здания, так и роль уличных фонарей в классическом стиле. Плюс во время открытия Альфа-Банк подарил музею сертификат на организацию Wi-Fi-сети в музее «Городское начало».

«Открытие Дом-конторы для Альфа-Банка — значимое и долгожданное событие, которое совпало с 20-летием присутствия нашего банка в Новосибирске – отметил первый заместитель Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев. – Уверен, что музей станет центром притяжения горожан и гостей Новосибирска, а Михайловская набережная – социально-культурным местом в городе».

«Мы благодарны руководству Альфа-Банка, мы уже несколько лет сотрудничаем с региональным филиалом. У нас были совместные проекты и выставки, такие как,- выставка к 50-летию со дня первого полёта человека в космос, к 200-летию Отечественной войны 1812 года и другие. Приятно, что у нас есть такой друг и партнер», — прокомментировала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

В конце лета 2018 года в музее «Городское начало» планируется открыть экспозиционные залы ранней истории, в котором можно будет узнать о важных событиях, начиная с основания города до середины 20-х годов XX века.

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