Омский врио губернатора попал под санкции Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, наложив санкции на политическую элиту Омской области. Персоной нон грата был объявлен и врио губернатора Александр Бурков.

Украина ввела санкции против омского врио главы Александра Буркова. Теперь он, а также все депутаты Госдумы и члены Совфеда от Омской области не смогут пересечь российско-украинскую границу. В частности, вместе с Бурковым под санкции попали сенаторы Елена Мизулина и Виктор Назаров, а также бывший сенатор Совета Федерации Сергей Попов.

Всего в указе президента Украины Петра Порошенко о введении адресных санкций содержатся фамилии 1759 российских бизнесменов и чиновников, а также 786 юридических лиц.

Вероятно, Бурков попал в данный список, поскольку ранее был депутатом Госдумы. «Бурков Олександр Леонідович (Бурков Александр Леонидович), народився 23 квітня 1967 р., с. Кушва, Свердловська область, громадянин РФ, може використовувати паспорт № 6597000121, депутат Державної думи РФ VI скликання (2011– 2016 роки)», — говорится в документе без упоминания того, что Бурков с осени 2017 года — врио губернатора Омской области.

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