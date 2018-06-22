В Новосибирской области на базе Баганского, Карасукского и Куйбышевского элеваторов создан Первый Зерновой Кластер (ПЗК). По мнению Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР НСО), которое выполняет роль координатора и основного консультанта ПЗК, кооперация будет способствовать стабилизации ситуации на зерновом рынке.

Напомним, что в прошлом году высокий урожай пшеницы в Сибири обрушил рынок — цены на зерно, по мнению селян, упали «ниже некуда». В январе-феврале 2018-го за пшеницу 3-го класса внутри региона давали менее 6 тыс. рублей за тонну. Такие цифры как минимум на 30% отстают от предложения начала 2017-го. В начале весны текущего года цены поднялись, но незначительно, и только в конце мая — начале июня пшеница выросла в цене до 8,5 тыс. рублей за тонну (3-й класс). При этом, как сообщал «КС», вывезти зерно за пределы области аграрии не могли из-за дефицита вагонов, а хранить пшеницу внутри НСО было негде вследствие отсутствия свободных емкостей — элеваторы были заполнены урожаем прошлых лет.

Для того чтобы избежать повторения негативного сценария, необходимо развивать переработку внутри региона, совершенствовать логистику и увеличивать внутреннее потребление, уверены эксперты. В достижении перечисленных масштабных задач может помочь кооперация.

«Клуб единомышленников»

Несколько месяцев назад в регионе был создан и зарегистрирован Первый Зерновой Кластер (ПЗК). В состав ПЗК входят 11 компаний. Среди участников — предприятия, специализирующиеся на хранении, доработке и переработке зерна. В их числе — АО «Ассоциация» (Баганский элеватор), ООО «СВС-АГРО» (Карасукский элеватор) и ООО «НКН» (Куйбышевское ХПП) (общая емкость хранения составляет порядка 280 тыс. тонн зерна). В ПЗК также входят сельхозтоваропроизводители и компании, реализующие продукцию, а также разработчики инновационных технологий.

Инновационная платформа кластера представлена такими компаниями, как «ИнноТех» (разработки в сфере глубокой переработки зерна), «Агропромспецдеталь» — производство сельхозтехники и оборудования для подработки зерна. «Участники ПЗК — это «клуб единомышленников», действующий сообща в интересах каждого, — комментирует генеральный директор ООО «Агропромспецдеталь» и один из основателей ПЗК Сергей Чернышов. — Что касается практической стороны, то за счет масштаба удается решать значительную часть проблем более эффективно».

Директор Куйбышевского ХПП Юрий Кошкин уверен, что функционирование кластера будет способствовать формированию эффективных цепочек создания добавленной стоимости в АПК, а также поможет решить проблемы реализации. «По моему мнению, в перспективе кластер может выступать регулятором производства зерна в Новосибирской области — регулировать его стоимость», — говорит Кошкин.

Глава Баганского района НСО Юрий Вязов считает кластер одним из перспективных каналов реализации зерна. «Если кооперация входящих в ПЗК компаний поможет «вытянуть» среднюю цену, это укрепит экономику многих хозяйств, позволит сельхозтоваропроизводителям планировать свою работу, — говорит Вязов. — Я говорю о посевных площадях, гарантированной реализации зерна. Сейчас же как происходит: большой урожай — значит, цена упала», — говорит Вязов. Он добавляет, что в настоящее время имеются договоренности с энергетиками, которые готовы оказать поддержку в обеспечении потребности работы ПЗК в части электроэнергии.

Директор и учредитель ООО «СВС Агро» (Карасукский элеватор) Сергей Екимов обращает внимание на тот факт, что инициаторы создания кластера «пытаются наладить прямые контракты на поставку продукции», «уменьшив количество посредников между сельхозтоваропроизводителем и экспортером зерна». Еще одним эффектом функционирования кластера станет укрепление экономики его участников.

«Мы объединяем все наши возможности и на совещаниях координационного совета обозначаем текущие проблемы. Сообща проще решать сложные вопросы с «РЖД», транспортными компаниями, нефтепереработчиками, поставщиками топлива. Объем потребления ГСМ у кластера выше, чем у отдельных предприятий, соответственно, больше скидка», — поясняет Екимов. По словам собеседника «КС», еще одна из приоритетных задач ПЗК — «стабилизация обстановки на сельскохозяйственном рынке». «В Карасукском районе в рамках политики ПЗК с администрацией района ведутся переговоры о создании фермерского рынка, где представители хозяйств могут на бесплатной основе выставить свою продукцию на продажу, — рассказывает Екимов. — Мы считаем важным возродить рынок потребительской кооперации», — продолжает он.

По мнению Сергея Чернышова, кластер поможет создать системы прогнозирования и планирования объемов производства сельскохозяйственных культур по их видам, что в свою очередь снизит риск затоваривания рынка региона. Он также обращает внимание на важность инновационной составляющей. «Ассоциация «Первый Зерновой Кластер» образована в первую очередь как площадка для апробаций и последующего внедрения инноваций в области сельского хозяйства», — говорит Сергей Чернышов.

Продуктом глубокой переработки станет крахмал

Одним из важнейших эффектов кластера является создание и развитие направления по глубокой переработке зерна на территории Новосибирской области. «Проект направлен на создание и внедрение новой гидрокавитационной технологии (hct) глубокой переработки зерна с получением крахмала и глютена высокого качества, — объясняет Сергей Чернышов. — Предлагаемая инновационная, комплексная технология переработки зерна в крахмалопаточные продукты уникальна по своей сути, не имеет на данный момент аналогов в России и за рубежом», — утверждает он.

Чернышов уверен, что такие технологические решения должны позволить значительно снизить энергетические и материальные затраты, а также повысить качество конечной продукции по сравнению с применяемыми на сегодняшний день технологиями.

«Учитывая, что конечная продукция является высокомаржинальной, реализация проекта позволит сформировать спрос на исходное сырье (зерно) не по «бросовым» ценам, как это делают некоторые зернотрейдеры, а по наиболее выгодной для сельхозтоваропроизводителей цене», — говорит он. Собеседник «КС» уточняет, что в рамках кластера запланировано производство высокобелковых кормов с использованием биотехнологий.

В настоящее время ведутся научно-исследовательские работы в этом направлении, создан экспериментальный лабораторный образец. Кроме того, идет работа по созданию промышленного образца для демонстрации пусконаладочных работ и внесения некоторых изменений, которые возникают в ходе промышленной переработки.

«Сегодня проект создания промышленного образца по глубокой переработке сельхозпродукции находится на этапе создания малотоннажного производства для дальнейшего масштабирования», — говорит Сергей Чернышов. Промышленный образец планируется разместить на производственных мощностях одного из элеваторов. Срок реализации проекта составляет 12 месяцев.

«По нашим оценкам, в марте следующего года должен быть запущен промышленный образец. Он будет собран и апробирован в Новосибирске, затем его установят на Карасукском и Баганском элеваторах», — делится планами Сергей Екимов.

«За 2013–2016 гг. импорт в Россию модифицированных крахмалов составил порядка $320 млн. Функционирование инновационной установки может сократить недостаток крахмалов в НСО и Сибири в целом, — считает генеральный директор АИР Александр Зырянов. — Основные поставщики этой продукции — Австрия, Германия, Дания, Франция и Нидерланды. В Сибири крахмалы, превращенные в сложный или простой эфир, импортируются в Красноярский край, Новосибирскую и Иркутскую области. Причем основной импорт модифицированных крахмалов приходится именно на Новосибирскую область — более 80%. В денежном эквиваленте за 2013–2016 гг. это почти $4 млн».

Как сообщили «КС» в АИР, hct-технология позволяет в качестве сырья использовать различные виды зерновых, крахмалосодержащих и белковых культур: пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, картофель, горох, сою, подсолнечник, что позволяет расширить номенклатуру коммерческих продуктов.

Сергей Екимов добавляет, что особенностью проекта по глубокой переработке продукции является малогабаритность планируемых к строительству заводов, соответственно, их сравнительно низкая себестоимость, а главное, мобильность. «Заводы должны быть мобильными, а значит, их можно будет установить, а впоследствии разобрать и перенести на другую площадку», — замечает Екимов.

Отметим, что в АИР НСО в настоящее время прорабатывают проект создания регионального оператора по вывозу зерна. «Ситуация, которая складывается с парком вагонов, говорит о том, что при наращивании объемов производства распределение вагонов складывается не в пользу Сибирского федерального округа и Новосибирской области в частности. Урожай 2017 года в связи с таким положением дел получил серьезный застой в перемещении к центрам потребления, — говорит председатель Новосибирского отделения «Опоры России» Сергей Соколов. — Для нивелирования и предупреждения подобных ситуаций в будущем предлагается модель, когда Новосибирская область будет иметь минимально необходимый парк зерновозов. Таким образом, будет достигнута стабильность перемещения сельхозпродукции в пункты потребления», — уверен Соколов.

Отметим, что идея создания регионального оператора обсуждается с конца прошлого года в стенах правительства НСО и бизнес-сообществе. Поднималась она и на прошедшем в мае в Экспоцентре Сибирском транспортном форуме. Представители Агентства считают, что наличие собственного парка вагонов в области обеспечит уверенность производителей зерна в его своевременном вывозе и доставке потребителю, упорядочит логистику и поможет обеспечить бесперебойный сбыт продукции Первого Зернового Кластера. После проведения расчетов экономики проекта оптимальным объемом инвестиций для его реализации признаны вложения порядка 1,2 млрд рублей, что позволит области закупить около 350 вагонов.

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