Балет в Новосибирске традиционно ценят и любят — далеко не в каждом городе есть театр с историей, хореографическое училище и приличная балетная труппа. Неизменной популярностью пользуются и кинотеатральные показы балетных постановок на большом экране. Новая программа «Балет HD» открывается 22 июня в «Победе» единственным показом постановки, созданной лучшими английскими хореографами к 100-летию Леонарда Бернстайна.

Постановки Лондонского Королевского балета (того самого, блистательной карьерой в котором в свое время пренебрег любимец нашей публики Сергей Полунин) всегда отличаются высочайшим художественным уровнем. Кристальная ясность британской хореографии, получившей основательную прививку русской балетной школы еще во времена «Русских сезонов» Дягилева, базируется на идеальном балансе классики и современности. Новую программу балетных показов в центре культуры и отдыха «Победа», подготовленную в содружестве с компанией OperaHD, откроет уникальная постановка, созданная специально к столетнему юбилею знаменитого исполнителя, композитора, дирижера, популяризатора музыки, одного из столпов мировой музыкальной культуры XX века Леонарда Бернстайна.

Американец, родители которого когда-то эмигрировали из Российской Империи, окончил Гарвард, был ассистентом известного дирижера Сергея Кусевицкого, много лет осуществлял музыкальное руководство Нью-Йоркским филармоническим оркестром, дирижировал лучшими оркестрами Лондона, Вены, Милана. Бернстайн славился своим артистизмом и темпераментом, много сделал для популяризации академической музыки, его вдохновляло все, от джаза и модернизма до традиционных еврейских мелодий. Широкая публика знает композитора в первую очередь по знаменитой «Вестсайдской истории», однако в его наследие входит еще несколько мюзиклов и опер, ряд значимых симфонических и вокальных произведений. «Если симфоническое произведение можно обвинить в театральности, то признаю себя виновным. Я сильно подозреваю, что вся моя музыка, в какой бы форме она ни была написана, по-своему театральна», — говорил Бернстайн. Его самобытные, динамичные, эклектичные произведения как нельзя лучше приспособлены для хореографического прочтения.

Музыкальную основу тройного юбилейного балета составляют опусы композитора, может быть, не столь широко известные, но заслуживающие безусловного внимания. Вообще, эта постановка, кроме гарантированного эстетического наслаждения, обещает стать стимулом к восполнению лакун — не каждый день на сибирских и, шире, российских театральных просторах можно увидеть новые постановки Уэйна МакГрегора, Кристофера Уилдона и Лиама Скарлетта, а ведь это, без преувеличения, цвет современного британского балета. Скарлетт покажет свой балет 2014 года «Век тревоги», поставленный на музыку Второй симфонии Бернстайна, а МакГрегор и Уилдон представят нашему вниманию совершенно новые работы: абстрактный балет «Югэн» вдохновлен музыкой «Чичестерских псалмов», а «Игры корибантов» созданы на музыку Серенады для скрипки с оркестром.

Название для балета «Югэн» в переводе с японского означает «глубокая утонченность», и этим все сказано. Хореография балета необычно классическая для МакГрегора, при этом характерные пируэты и изгибы придают ей яркость и контрастность. Обратите внимание — это мировая премьера. В центре программы — возобновленная постановка балета Лиама Скарлетта «Век тревог», созданного в 2014 году. Вдохновением и для Второй симфонии, и для балета стала модернистская поэма Уистена Хью Одена (которым так восхищался Бродский), написанная как ответ на атмосферу разочарования и неуверенности, охватившую мир после Второй мировой. Дешевый городской бар, трое мужчин и одна женщина… плюс выдающаяся хореография и блистательный исполнительский ансамбль. В итоге получилось художественно достоверное размышление о знакомом каждому человеческом поведении, воплощенное средствами танца. И наконец, «Игры корибантов» Кристофера Уилдона, посвященные теме любви во всем ее всесилии и многообразии. По мнению критиков, хореография Уилдона представляет собой прекрасную комбинацию из мужественной силы, женской величественности, замысловатой фразировки и новизны пар. Балет завершается масштабной джазовой кульминацией. Красота без скуки, величие без пафоса, классика без изрядно поднадоевших белых пачек — это действительно стоит увидеть.

Чуть позже, в июле, нас ждет встреча с изящным и страстным драмбалетом Кеннета МакМиллана «Манон». В августе отправляемся на туманные берега знакомого с детства «Лебединого озера» в редакции Лиама Скарлетта. Впрочем, не стоит забывать, что увидеть на большом экране можно будет не только балеты Ковент-Гардена, но и постановки Метрополитен Опера, драматические спектакли лучших европейских театров, записи лучших спектаклей «Золотой Маски» и уникальные фильмы-выставки.

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