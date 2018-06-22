Фестиваль «Сибирский огонь» в 2018 году собрал более 600 участников и около 50 тысяч человек. Организаторы фестиваля отмечают: в 2012 году, когда реконструкторы собрались первый раз, никто и подумать не мог о таких масштабах. Останавливаться на достигнутом они не собираются.

Российское военно-историческое общество было создано в 2012 году указом президента РФ. Основные задачи организации — борьба с фальсификацией отечественной истории, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание детей и молодежи. Российское военно-историческое общество в Сибири участвует во многих акциях, которые связаны с памятными датами нашей страны. В 2017 году РВИО организовало целую серию мероприятий в Новосибирской области ко Дню памяти и скорби, в том числе и автопробег. К нему смог присоединиться любой житель региона, достигший 18 лет. В 2016 году РВИО стало инициатором открытия скульптурной композиции «Матерям и женам защитников Отечества», принимало участие в международном турнире по силовому экстриму и многое другое.

«Высокая» поддержка

Фестиваль стал значимым не только на региональном, но и на федеральном уровне: он получил президентскую поддержку. Это позволило реконструкторам продемонстрировать зрителям новые эпохи: впервые появились японское средневековье и война в Афганистане. По словам организаторов «Сибирского огня», фестиваль — один из лучших способов показать современникам историю России.

Председатель Российского военно-исторического общества в Сибирском федеральном округе Михаил Обласов подчеркнул, что «Сибирский огонь» — это фестиваль, который консолидирует людей по всей области.

«Вообще, детям нужно напоминать о героизме соотечественников, — уверен Михаил Обласов. — Для ребенка лучшая мотивация — личный пример человека. Потому что подвиг солдата — это факт, его не исказить. Ребятам нужно рассказывать о героях: о людях, которые делали победу. И мы это делаем. Это нельзя назвать нашим хобби, это жизнь. Нас не может не радовать тот факт, что единомышленников по всей стране у нас очень много».

Заместитель председателя Российского военно-исторического общества в Сибирском федеральном округе Евгений Лойко рассказал, что их организация принимала непосредственное участие в фестивале, в том числе и финансовое.

«В этом участвует и наш центральный штаб. В Москве, на федеральном уровне обратили внимание на это событие, и Владимир Мединский, который является председателем РВИО, лично передал слова приветствия всем организаторам и участникам», — объяснил он.

«Эмоции сдержать невозможно»

Евгений Лойко рассказал, что идейными вдохновителями фестиваля стал когда-то военно-патриотический клуб «Наследие».

«Это очень активные, увлеченные своим делом ребята, и мы их всегда поддерживаем: лоббируем их интересы и во всем активно принимаем участие», — отмечает зампред РВИО в СФО.

По словам зампреда Российского военно-исторического общества в СФО, такой серьезный подход к делу и приводит к тому, что фестиваль каждый год собирает все больше народа. Однако он считает, что цель фестиваля — не только в демонстрации исторических моментов.

«Это очень важно. Ну и плюс на таких мероприятиях присутствует и соревновательный момент между реконструкторами. В этом году удивили гусары. Очень красивые! Ну и, конечно, период, который затронул каждого человека в России, — это Великая Отечественная война. И сейчас, в современном мире, когда мимо тебя проходят солдаты в форме тех лет… эмоции сдержать невозможно», — отметил зампред российского военно-исторического общества.

История как образ жизни

Евгений Лойко рассказал, что РВИО часто выступают организаторами реконструкций, фестивалей и других мероприятий по всем регионам страны. В основном все это делается для детей и молодежи, чтобы они с самого детства знали о своей истории.

«Отличившихся детей мы отмечаем всегда. В первую очередь кадетов, которые всю свою жизнь отдают патриотизму. Например, отправляем детей в лагерь на исторические смены, в том числе и в «Артек». В прошлом году мы отправили на Черноморское побережье отличников по истории. Самое трогательное, это когда видишь реакцию детей. Когда отправляли детей в «Артек», они плакали от счастья. И вот тогда ты понимаешь, что все делаешь не зря», — уверен он.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.