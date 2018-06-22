В Красноярском крае объявлен режим ЧС

В 36 районах Красноярского края региональных минсельхоз был вынужден ввести режим чрезвычайной ситуации из-за отставания от сроков сева. Сейчас, аграрии отстают на 3-5 дней.

С 9 июня по 1 июля 36 районов Красноярского края попали под действие режима ЧС, чтобы аграрии могли избежать штрафов за отставание от сроков сева. Причиной же сдвинутой посевной кампании послужили неблагоприятные погодные условия в апреле и мае, как это было и на территориях других сибирских регионов. Напомним, что режим ЧС в сельском хозяйстве был объявлен в Новосибирской, Томской, Омской областях и в Алтайском крае.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Александр Походин рассказал СМИ, что в мае суточный максимум осадков составил 10-20 мм, или 70-200% декадной нормы, а погода на всей территории региона в это время была умеренно-холодной.

«Посевная кампания затянулась, ее оптимальные агротехнические сроки вышли. В итоге аграриям не удалось засеять все планируемые площади. Недосев составляет 0,5%, или порядка 5 тыс. га. Это существенная цифра. Введение чрезвычайной ситуации необходимо для того, чтобы избежать штрафных санкций для Красноярского края со стороны министерства сельского хозяйства РФ», — сообщил замминистра.

В правительстве края напомнили, что погодные условия вынуждали вводить режим ЧС и при уборке урожая в сентябре 2017 года, когда рано выпавший снег привел к гибели посевов сельскохозяйственных культур на общей площади 121 тыс. га. Обильный снежный покров уничтожил часть урожая также в Хакасии, а Забайкальский края тогда пострадал от засухи.

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