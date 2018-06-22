Ассоциация «Новосибирские элеваторы» прорабатывает вопросы сотрудничества с железнодорожным оператором АГРОТРАНС, до настоящего времени работавшим только в Западных регионах страны. Об этом «КС» рассказал председатель Ассоциации Александр Тепляков.

«К началу июля мы должны сделать комплексное предложение компании АГРОТРАНС, чтобы они заранее могли проработать свои маршруты», — сообщил Тепляков. Он уточнил, что уже встречался с гендиректором АГРОТРАНСа Алексеем Петровым. Компания «готова выполнить любые заявки региона» при условии, что они будут согласованы за 2,5-3 месяца до начала отгрузок.

Тепляков отметил, что поручение наладить сотрудничество Ассоциации «Новосибирские элеваторы» с оператором дал полпред президента в сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло.

Вместе с тем, по мнению Александра Теплякова, сегодня в Новосибирской области и Сибири в целом «логистика наладилась». «При ценах на внутреннем рынке (до 10 тыс. рублей за тонну пшеницы третьего класса) уже нецелесообразно везти зерно на Новороссийск, Китай или Монголию. Баланс зерна из профицитного приблизился к дефицитному.

Добавим, что лидером на российском рынке перевозок зерна является «Русагротранс».

СПРАВКА: АГРОТРАНС – Группа компаний, включающая российские транспортно-экспедиторские и иностранные компании. На российском рынке АГРОТРАНС работает с 2000 года. Головной офис компании расположен в Москве.

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