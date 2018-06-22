Власти Красноярского края отчитались об успешном исполнении краевого бюджета за прошлый год и улучшении большинства ключевых показателей. Депутаты удовлетворены такими результатами, но уверены, что край может выйти на полностью профицитный бюджет.

План по доходам бюджета Красноярского края в 2017 году впервые был исполнен на 100%. Кроме того, в первый раз с 2011 года главный финансовый документ исполнялся с профицитом. Прирост доходов за год составил 100 млрд рублей, из которых 11 млрд поступило в краевой бюджет, остальное — в федеральный.

Доходы краевого бюджета в 2017 году составили 208,3 млрд рублей, расходы — 212,8 млрд. Дефицит по итогам года сложился в три раза ниже планового. Об этом на общественных слушаниях по исполнению бюджета в региональном Законодательном собрании рассказал и. о. вице-премьера — министра финансов края Владимир Бахарь. ВРП края по итогам ушедшего года оценивается в сумме 1,9 трлн рублей, это выше уровня 2016 года на 3,5%. Основной вклад в рост ВРП края по-прежнему вносит промышленность.

Индекс промышленного производства в крае в 2017 году составил 107,1% при среднем показателе по России 101%. Добыча полезных ископаемых возросла на 7,3% (по РФ — на 2%), а обрабатывающих производств — на 7,7% (0,2%). В металлургии рост составил 9%, в производстве пищевых продуктов — 5,3%, в производстве машин и оборудования — 43,9%, в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 33,8%. По объему инвестиций в основной капитал Красноярский край вновь занял первое место по СФО — 424 млрд рублей.

В то же время зафиксировано снижение ввода жилья на 23% (до 1 млн квадратных метров), что объясняется «ограниченным доступом кредитных ресурсов для организаций и населения». Снизились и показатели сельскохозяйственного производства до 96% от уровня предыдущего года (по РФ — 102,4%), в том числе в растениеводстве — 87,7%. В этом случае причиной названы неблагоприятные погодные условия.

«2017 год отличается от прошлых лет. Если в 2016-м мы боролись с последствиями санкций, то 2017-й стал более спокойным ввиду адаптированности к внешним условиям. Основные показатели растут, и это отражается на параметрах бюджета», — резюмировал Владимир Бахарь.

Он также подчеркнул, что оценку бюджетной политике краевых властей дали и независимые финансовые эксперты. Так, международные агентства Moody’s и Fitch в 2017 году подтвердили стабильные рейтинги региона, а Standard & Poor’s повысило рейтинг на одну ступень (с ВВ– до ВВ) со стабильным прогнозом.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края от «Справедливой России» Николай Трикман положительно оценил итоги слушаний. «Главное — дефицит бюджета заметно сократился, его теперь можно даже назвать техническим. Во многом я вижу здесь и заслугу нового главы края, который вступил в должность в сентябре и не вылезал из Москвы, находясь в постоянном диалоге с министерствами и депутатами Госдумы. В то же время я уверен, что существуют резервы для того, чтобы еще более улучшить ситуацию. В Красноярске мы видели, как год назад ставили новые бордюры, а в этом году их меняют. Также в городе сначала появились оградки, а потом их вскоре демонтировали. Конечно, это все мелочи в пределах краевого бюджета, но уверен, если углубиться в этот вопрос, можно найти и более серьезные примеры таких сомнительных трат», — рассуждает Трикман.

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