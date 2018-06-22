Ставший менее чем за два года настоящим центром притяжения для новосибирцев и жителей соседних регионов, «Аквамир-Аквапарк» продолжает активно развиваться. Центр активного отдыха и водных аттракционов обещает стать одним из самых посещаемых мест в День города, который традиционно собирает в мегаполисе десятки тысяч жителей области и соседних городов. В канун 125-летия Новосибирска «КС» побеседовал с директором компании НАТАЛИЕЙ МУХАНОВОЙ о перспективах создания крупного туристического кластера вокруг действующего аквапарка и нарастающем интересе к проекту со стороны инвесторов.

— Наталья Викторовна, новосибирский аквапарк сегодня можно считать крупнейшим в стране. А чем еще, кроме своих масштабов, он выделяется среди подобных сооружений?

— Конечно, оснащением. Наш аквапарк не только самый большой в стране, но еще и современный в плане реализованных здесь технологий и устройства самих водных аттракционов. Фактически ежемесячно у нас бывают делегации, в том числе из дальнего зарубежья. Это представители компаний, которые строят подобные сооружения в других регионах. Однажды у нас были гости из Японии, которые подошли к нашей знаменитой горке «Манта» и не могли понять, как нам удалось разместить ее под крышей. И никто этого не может понять. Потому что во всем мире такой тип горок устанавливается только в открытых аквапарках. А подобного размера горка существует вообще только в Японии, и тоже в открытом аквапарке. Другая наша очень знаменитая горка — мы ее называем «Адреналин» — размером с семиэтажный дом. И еще одна горка — это «Аквасфера». Такие горки есть в других аквапарках, но у нас на этой горке находятся сразу три полусферы, и это наше несомненное преимущество. Благодаря этому она не только максимально протяженная, но и невероятно захватывающая.

— Но ведь горки, водные аттракционы — это только видимая часть комплекса. Что можно сказать об инфраструктуре?

— У нас современнейшие очистные сооружения. На сегодня мы можем работать без хлора. Другое дело, что законодательство в этой сфере несколько отстает от мировых стандартов, и нам приходится использовать минимальное хлорирование. Но все равно, как показывают все проверки и экспертизы, это кристально чистая вода. Что, кстати, могут подтвердить не только надзорные органы, но и наши многочисленные гости. Всего за полтора года в аквапарке побывало свыше 1 миллиона 300 тысяч человек. Почти население Новосибирска. Сегодня вы можете спуститься вниз и своими глазами увидеть, как выглядит эта система. Это практически стерильная лаборатория, притом, что в сутки через систему проходит 800 кубометров воды.

— Мы постоянно повторяем эпитет «самый», но это в настоящее время справедливо для России. Существует ли мировой рейтинг аквапарков, и если да, то какое место в нем занимает новосибирский?

— Крытый «Аквапарк-Аквамир» входит в Топ-4 по Европе и в Топ-10 по миру. Одновременно в комплексе может находиться более 3 тысяч гостей, а в сутки мы можем обслужить более 10 тысяч посетителей. Так что по масштабам Новосибирска мы обладаем уникальным потенциалом. Мы одни из немногих можем генерировать туристический поток свыше 1,5 миллиона человек в год. С развитием аквапарка, появлением дополнительных услуг этот поток будет, несомненно, увеличиваться. Думаю, ежегодно он будет превышать 3 миллиона человек.

— Что именно входит в ваши планы по развитию на ближайшие годы?

— Наша стратегическая цель — это развитие туристического кластера на территории, где сейчас располагается «Аквапарк-Аквамир». Сегодня здесь пока работает только аквапарк, как оздоровительный комплекс. Нами принята концепция развития, в рамках которой у нас запланировано строительство гостиницы — сейчас уже виден ее каркас — и спортивно-оздоровительного комплекса. Кроме того, вдоль набережной раскинется пляжная зона, на которой предусмотрено строительство двух открытых бассейнов с фильтрацией воды и подогревом. Думаю, что таким образом мы раздвинем рамки нашего короткого пляжного сезона по крайней мере на месяц. Все это планируется завершить уже к 2022 году.

— Планируется ли развитие транспортной инфраструктуры вокруг этого комплекса?

— В первую очередь мы предусмотрели строительство дороги, которая свяжет комплекс со строящимся неподалеку новым микрорайоном, а также создание прямого подъема на мост. Проектная документация уже находится на согласовании в мэрии, и в ближайший год это будет реализовано. Кроме того, у нас реализуется совместный проект с компанией «Речфлот», и на сегодня уже ходит речной транспорт по маршруту Речной вокзал — «Аквапарк». Есть планы и по его развитию. Мы рассматриваем вариант создания общего маршрута по линии Речной вокзал — «Аквамир» — Заельцовский парк. И это будет удобно не только для новосибирцев, но и для гостей города, которые смогут, минуя загруженные магистрали, добраться до «Аквапарка» или зоопарка, а по пути любоваться видами, которые открываются с реки.

— А что нового ждать вашим гостям уже в ближайшее время?

— Есть один очень интересный проект, который планируется на территории аквапарка, — реализация аниматроников. Это огромные механические создания в виде динозавров, которые способны двигаться, перемещаться и копировать движения своих реальных прототипов. Направление очень популярное сегодня во всем мире. Оно создает иллюзию практически полного погружения в парк Юрского периода. Я думаю, что эта площадка заработает уже к сентябрю. Могу гарантировать, что это действительно захватывающее зрелище, которого в России еще не было. Нечто подобное было в азиатских странах и Европе, но в России мы создаем это впервые. И мы рассматриваем этот проект не только как развлекательный. Он будет и познавательным в том числе, и станет интересен, например, для школьных экскурсий, для проведения специальных внеклассных занятий.

— То есть еще один хороший повод посетить Новосибирск?

— Я считаю, что строительство аквапарка в Новосибирске — очень правильный и своевременный шаг. На самом деле власти во многом пошли нам навстречу. Это коснулось и выделения земли, льгот, других видов государственной поддержки. Это было по-настоящему хорошей опорой при реализации действительно масштабного проекта.

Почему мы являемся точкой притяжения? В Новосибирске, кроме, пожалуй, зоопарка, такого развлечения, именно для семейного отдыха, вообще в принципе не было.

А ведь сам поход в аквапарк — это праздник. На сегодня мы очень лояльны к своим гостям. У нас очень гибкая ценовая политика, в том числе предусмотрены программы для жителей Сибирского федерального округа с доходами ниже среднего. Обратите внимание, что в летний период до половины наших гостей — это приезжие из соседних регионов: Красноярска, Кемерова, Омска, Томска, Иркутска и даже Якутска.

Достаточно много людей к нам приезжает из соседнего Казахстана.

Молва о нас разошлась очень быстро, и люди поехали. И появление аквапарка в Новосибирске с точки зрения продвижения региона как туристического центра стало гораздо эффективнее любых искусственных программ, не имевших четкой цели. Как и завершившаяся не так давно трехлетняя программа по поддержке имиджа Новосибирска. На наш взгляд, она не получила достаточного отклика ни со стороны органов государственной власти, туристического бизнеса, ни со стороны потенциальных гостей нашего города. Прежде всего потому, что она была реализована не для туристов, а, что называется, для галочки.

Мы рассчитываем, что наш пример станет поводом для того, чтобы наши органы власти несколько изменили отношение к туристическому бизнесу. Тем более что развитие внутреннего туризма — это один из приоритетов правительства страны.

Мы, бизнес и власть, должны сесть за круглый стол и обсудить все накопившиеся в отрасли проблемы, прежде всего с точки зрения гостей Новосибирска. Что нужно делать, чтобы они комфортно себя чувствовали, комфортно разместились в гостинице, комфортно смогли прийти отдохнуть вечером в аквапарке.

— Когда вы говорите о своих гостях, это прежде всего люди семейные?

— Это может быть не только семья, но и бизнес-миссия. Сегодня это не просто место для водных развлечений, но оздоровительный комплекс. Здесь можно не только получить адреналин на водной горке, вы также можете посетить наш термальный блок, получить хороший релакс — и на следующий день уже с новыми мыслями, с новыми идеями окунуться опять в бизнес.

— Получается, что аквапарк может привлечь в Новосибирск не только туристов?

— На самом деле мы живем в очень красивом молодом городе, считаем его центром Сибири, но мало что делаем для того, чтобы в качестве такого центра он развивался и дальше. Законодательство Новосибирской области, города Новосибирска сегодня предоставляет достаточно большой спектр привилегий и льгот для потенциального инвестора. Просто нужно, наверное, активизировать работу с привлечением инвесторов. Мы очень много встречаемся с институтами развития, фондами иностранными, и на сегодня Новосибирск не знает почти никто. Вот это меня очень расстраивает. Мы входим в международную ассоциацию аквапарков, и когда приезжают наши коллеги, которые первый раз в России, они попадают именно в Новосибирск, и именно благодаря тому, что здесь есть аквапарк. И им, конечно, хочется посмотреть, что же за чудо здесь построено, каким оборудованием обладает наш центр, что все сюда рвутся и все сюда едут. То есть получается, что мы как бизнес привлекаем сюда инвесторов, инвестиции, и мы показываем, что такое Новосибирск. Это очень важно для города.

— Если проект коммерчески успешен, то открываются возможности для его тиражирования на площадках других городов России. Как я понимаю, такие шаги уже осуществляются?

— Мы вместе с основным инвестором аквапарка Петром Владимировичем Овчиннковым были в Государственной думе, где отметили наш проект как уникальный в своем роде! Сегодня есть предложение и есть намерение сделать подобный проект в Саратове. На самом деле у нас аквапарки в основном сосредоточены в Москве. Но там они вынуждены конкурировать с множеством других туристических и культурных объектов. Так что я считаю, что для других городов наш опыт действительно может быть очень полезен.

— А какие регионы сегодня вам прежде всего интересны с точки зрения масштабирования бизнеса, кроме упомянутого Саратова?

— В целом нам интересен Сибирский федеральный округ. И сегодня уже есть ряд предложений от инвесторов. Мы участвуем в проектах в качестве экспертов. Недавно открылся аквапарк в Тюмени, где мы также принимали участие как эксперты.

— Мы беседуем в канун юбилея Новосибирска, который благодаря в том числе аквапарку встречает свое 125-летие в ранге не только культурной, экономической, административной, но и туристической столицы Сибири. Что бы вы пожелали Новосибирску и горожанам?

— Конечно, чтобы Новосибирск всегда оставался центром Сибири и все увереннее чувствовал себя в этой роли, привлекал все больше инвестиций и не останавливался в своем развитии. Я желаю жителям города побольше тепла, здоровья, уюта, чистых улиц и, конечно, побольше таких объектов, как наш.

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