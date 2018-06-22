Примите самые искренние поздравления со 125-летним юбилеем родного города!
Отмечая юбилейную годовщину со дня основания Новосибирска, испытывая особую гордость за его славную историю и современные достижения, мы смело движемся вперед, создавая новые вехи в развитии родного города.
Новосибирск — город с огромным промышленным и научно-техническим потенциалом, в нем развиваются образование и наука, культура и спорт, искусство и здравоохранение.
Неразрывно связано с развитием нашего города и становление водопроводно-канализационного хозяйства. Начиналось оно с водокачек и водовозок, водонапорных башен, возникших на начальном этапе становления Новониколаевска. Cегодня же мощные, развитые и постоянно модернизирующиеся системы водоснабжения и канализации обеспечивают комфортную, здоровую и цивилизованную жизнь населению огромного мегаполиса.
В этот праздничный день желаю всем вам крепкого здоровья и реализации задуманного, пусть особая энергетика этого замечательного города придает вам сил и уверенности, пусть и впредь хватает сил служить любимому городу, оберегая его природную красоту и накопленное с годами благополучие! С юбилеем, родной Новосибирск!
Директор МУП г. Новосибирска «Горводоканал»
Ю. Н. ПОХИЛ