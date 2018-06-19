Райффайзенбанк открывает кредитную линию АО «Новосибирскэнергосбыт»

Региональный центр «Сибирский» Райффайзенбанка и АО «Новосибирскэнергосбыт» заключили кредитное соглашение. По условиям сделки, открыта возобновляемая кредитная линия на сумму 600 млн рублей на срок один год. Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании.

АО «Новосибирскэнергосбыт» является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Новосибирска и области. Клиентами предприятия являются более 30 тыс. юридических лиц и более миллиона физических лиц. Предприятие возглавляет рейтинг энергосбытовых компаний России с 2012 года. Лидерство в рейтинге на протяжении длительного времени подтверждает, что показатели эффективности компании стабильно находятся на самом высоком уровне.

Райффайзенбанк является для компании важным финансовым партнером. В банке открыт специальный счет для проведения оплат за электроэнергию от населения. Для сотрудников АО «Новосибирскэнергосбыт» в Райффайзенбанке реализуется зарплатный проект, установлены банкоматы.

«Долгосрочные планы развития бизнеса требуют поддержки надёжного финансового партнера. Преимуществом Райффайзенбанка является комплексный подход к потребностям компании»,– отметил генеральный директор АО «Новосибирскэнергосбыт» Карэн Дашьян.

«Сотрудничество с крупнейшими поставщиками электроэнергии – важное и перспективное направление работы банка. Бесперебойные поставки электричества важны для каждого жителя, бизнеса и производства в регионе. Райффайзенбанк предоставляет финансовые ресурсы и оказывает услуги для развития крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса Сибири. «Новосибирскэнергосбыт» является примером такого эффективного и стабильного регионального бизнеса. Уверен, что наше сотрудничество будет только развиваться и поможет воплотить все бизнес-планы компании в жизнь», – комментирует Илья Шаталов, заместитель директора по корпоративному бизнесу регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.