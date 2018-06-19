Опасно ли использовать бурый уголь на ТЭЦ? Будет ли модернизирована пятая теплоэлектроцентраль в Новосибирске? И почему повышение тарифов неизбежно? Эти вопросы осветили депутаты горсовета, общественники и представители энергокомпании на пресс-конференции 15 июня.

«Смотрели на трубу»

Напомним, что компания «СИБЭКО» в начале 2018 года вошла в состав Сибирской генерирующей компании. Главой новосибирского филиала был назначен бывший начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Андрей Колмаков. В планах нового руководства «СИБЭКО» — перевести новосибирскую ТЭЦ-5 на использование бурого угля вместо каменного. Возможность применения такой меры обсуждалась еще до произошедшей смены собственника «СИБЭКО».

Тем не менее отдельные новосибирские общественники ранее высказывали сомнения в том, что переход на этот вид топлива не скажется негативно на экологии и здоровье граждан. Вопросы вызывала и экономическая целесообразность такого решения. Вместе с тем руководство СГК, которое также присутствовало на состоявшемся в апреле 2018 года совещании по этому вопросу в Совете депутатов, ранее заверяло, что поводов для опасений нет, и использование бурого угля не скажется на уровне экологической безопасности региона.

СГК пригласила депутатов и общественников в Красноярск, чтобы познакомить с работой ТЭЦ, использующих бурый уголь, посетить Бородинский разрез, где добывают такой вид топлива, и лаборатории в Красноярском крае.

Прежде чем рассказать о своих впечатлениях от поездки, и депутаты, и общественники отметили, что сравнивать экологию Красноярска и Новосибирска некорректно в силу разных погодных условий и несопоставимых промышленных выбросов. В Новосибирске ситуация обстоит лучше.

«Мы совершили экскурсию по ТЭЦ-3 Красноярска. Эта ТЭЦ-3 ни у меня, ни у моих коллег не вызвала никаких претензий. Мы очень долго смотрели на трубу ТЭЦ, пытались понять, работает она или нет, потому что она практически не дымила. Кто-то видел дымок, кто-то нет. Выяснилось, что она действительно работает, но визуально никаких выбросов не осуществляет. Но как выяснилось позднее, это как раз показательная ТЭЦ, в которую за пять лет СГК вложила порядка 16 млрд рублей из общих 34 млрд рублей. Безусловно, ТЭЦ практически в идеальном состоянии», — признал заместитель председателя общественного экспертного совета при мэре Новосибирска, директор группы компаний «Химметалл» Евгений Гаврилов.

Однако он отметил, что СГК не представила инвестпрограмму модернизации ТЭЦ в Новосибирске, и вопрос о том, будет ли компания в ближайшее время инвестировать в переоборудование теплоэлектроцентрали, остается открытым.

«Если речь идет о модернизации ТЭЦ-5, и там будут действительно серьезные инвестиционные программы по очистке выбросов и по оборудованию, тогда действительно в Красноярске нас привезли на «нужную» ТЭЦ. Но тогда мы хотели бы услышать от СГК, что они готовы сделать с нашими теплоэнергоцентралями. Если ничего, тогда зачем нас привезли на современную ТЭЦ?» — объяснил зампред общественного экспертного совета, добавив, что если с красноярской ТЭЦ-3 нет никаких проблем, то «теплоэнергоцентраль № 1 дымит на весь город». В нее не вкладывали таких инвестиций, но она также принадлежит СГК, напомнил Гаврилов.

Он подтвердил, что Сибирская генерирующая компания готова вкладывать инвестиции в красноярскую ТЭЦ-1, однако речь идет о суммах в сотни миллионов рублей. О возможности подобной модернизации в Новосибирске пока не говорилось.

Открытый диалог

В свою очередь общественники отметили весьма открытую позицию СГК. Например, на просьбу сделать замеры датчиком внутри трубы Сибирская генерирующая компания пошла навстречу. Однако говорить о результатах пока рано, заметил член ОО «Гражданский патруль», ответственный секретарь «Авто-мото ассоциации» (АВАМТ) Алексей Носов.

«Когда придут результаты замеров, мы будем продуктивно говорить об улучшении или ухудшении экологической обстановки. Но я хотел бы обратить внимание на то, что СГК нам разложила практически всю экономику по полочкам. В компании объяснили, что экономия от использования бурого угля составит примерно 7%. Или 500 млн рублей в год. Безусловно, будут расходы на переоборудование ТЭЦ-5 в Новосибирске, примерно на 200 млн рублей. Но эти затраты окупятся меньше чем за полгода. И когда компания после этого говорит, что тариф в любом случае придется повышать, то возникает вопрос: куда девать оставшиеся 300 млн рублей с первого года и полмиллиарда с последующих», — заметил Алексей Носов.

В свою очередь депутат Совета депутатов Новосибирска, заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Титаренко отметил, что его порадовало то, что Сибирская генерирующая компания открыта для дальнейшего диалога. «Но, конечно, остаются вопросы, такие как золошлакоотвалы, с которыми возникают большие проблемы. В СГК ответили, что у них есть программа: они планируют пустоты разреза засыпать золошлаком. Но пока это проект. Будет ли он реализован, мы с вами увидим по истечении какого-то времени. Мы должны понимать, что СГК — это коммерческая компания, у которой свои коммерческие риски и тайны. Тем не менее нас радует понимание компании, что в дальнейшем нужно работать и с общественниками, и с депутатами Новосибирска», — отметил Игорь Титаренко.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин также считает, что жители Новосибирска в свою очередь должны выстроить диалог с Сибирской генерирующей компанией.

«Когда мы приехали в Красноярск, нас приятно удивило то, что и экологи, и депутаты давно уже выстроили отношения с СГК в рабочем режиме. Есть технология взаимодействия, причем на равных. В конце июня у нас состоится круглый стол, и я хотел бы, чтобы у нас сложился заинтересованный диалог между Сибирской генерирующей компанией, общественностью, экологами о том, как из сложившейся ситуации выходить. Наверное, выходить нужно поступательно, спокойно, без драматизации, но с жестким контролем», — резюмировал Игорь Кудин.

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