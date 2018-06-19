В Новосибирске создадут единую систему ливневой канализации

По поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя в областном центре будет создана единая система ливневой канализации. О таком намерении глава города говорил на минувшей неделе, когда после крупного ливня некоторые районы Новосибирска оказались затоплены.

Городские службы приступили к созданию в Новосибирске единой системы ливневой канализации. Во время выездного совещания на одной из очистных станций на ул. Ватутина в Кировском районе мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что ливневая канализация в городе не везде хорошо работает, частично засорена и, кроме того, единого плана развития и эксплуатации ливневок до сей поры не существовало. Городская администрация по этой причине в прошлом году пришла к решению о создании единой системы ливневой канализации.

«Мы понимаем: все это хозяйство необходимо развивать, строить новые ливневки там, где их нет, очищать те, которые засорены, реконструировать старые. Также необходимо строить очистные сооружения. В городе есть около 100 выпусков в бассейны рек, а очистными сооружениями охвачены только семь из них. Здесь предстоит еще очень серьезно поработать», — сказал глава города.

По словам директора МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», которому переданы полномочия по эксплуатации ливневок, Александра Мысика, протяженность ливневки, находящейся в реестре муниципальной собственности, – 252 км. В то же самое время в Новосибирске есть еще 42 км бесхозных сетей и 50 км сетей, которые закреплены за предприятиями Новосибирска. Все эти сети в будущем будут переданы городу для работы в рамках единой системы. Кроме того, планируется, что до 2028 года будут построены еще 150 км новых ливневок.

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