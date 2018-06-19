Виктор Томенко изучит мнение жителей Алтайского края о повышении пенсионного возраста

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко считает, что необходимо обобщить мнение жителей относительно возможной пенсионной реформы, которая предполагает увеличение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 65 и 63 лет. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Как сообщило сегодня агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителей правительства Алтайского края, врио губернатора Виктор Томенко заявил о необходимости обобщить мнения жителей региона к возможной пенсионной реформе. О том, что глава края хочет «для себя понять отношение жителей к этому вопросу», Томенко сказал на встрече с рабочими в Рубцовске, где ему был адресован вопрос о возможности проведения пенсионной реформы.

Тем временем по стране проходит волна акций против новой реформы. За менее чем неделю петиция против повышения пенсионного возраста собрала более 1,5 млн подписей. В Новосибирске митинг состоялся 16 июня, а очередной согласован на 28 июня. «КС» предлагает читателям поучаствовать в опросе и высказать свое отношение к данной инициативе федерального правительства.

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