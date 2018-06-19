Как сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета, с нового учебного года в вузе начнется набор на магистерскую программу «Нефтяной инжиниринг и математическое моделирование».

Набор по новой магистерской программе в 2018 году рассчитан на 13 человек, в том числе 8 на бюджетной основе. Желающим обучаться необходимо будет пройти вступительные испытания: пройти тестирование по профильным дисциплинам программы и написать мотивационное письмо. Обязательно наличие диплома со степенью бакалавра. Срок обучения — 2 года.

«Прежде всего, мы рассчитываем, что выпускники магистерской программы пополнят научные коллективы институтов, вузов и инновационных компаний Новосибирска, России и мира. Заинтересованность в наших выпускниках также проявляют ведущие компании в нефтегазовой отрасли России. Помимо этого, надеюсь, что в рамках выполнения проектов будут рождаться новые технологии, которые будут реализованы при помощи Академпарка через создание инновационных предприятий», — передает руководитель магистерской программы «Нефтяной инжиниринг и математическое моделирование», профессор Механико-математического факультета НГУ Сергей Головин.

В рамках новой магистерской программы современные специалисты будут проходить обучение в области механики многофазных сред, компьютерного моделирования, понимания физических процессов, происходящих в пласте. Студенты будут разрабатывать, и применять новые технологии, а также изучать математическое моделирование процессов, происходящих при добыче нефти на глубине нескольких километров под землей.

Новая программа является междисциплинарной и находится на стыке механики многофазных сред, вычислительной математики, геофизики, нефтегазового дела и информационных технологий.

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