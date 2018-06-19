Хакасские коммунисты определили своего кандидата в главы республики

В Абакане состоялась выборная конференция в хакасском отделении КПРФ. Делегаты решили, кого выдвигать на высший пост республики, поделились итогами конференции в пресс-службе партии.

После рассмотрения претендентов на пост главы Республики Хакасия кадровая комиссия ЦК КПРФ рекомендовала республиканскому отделению партии выдвинуть в главы Хакасии Валентина Коновалова — первого секретаря ХРО КПРФ. Тем не менее окончательное решение о выдвижении должны были принять делегаты конференции.

«Первый секретарь априори обязан участвовать в губернаторских выборах, как руководитель оппозиционной партии в регионе. Выборы главы региона – не путевка в санаторий, не привилегия, а тяжелая ответственность и напряженная работа, заметили выступавшие», — передали ход обсуждения в пресс-службе реготделения.

В итоге тайным голосованием Коновалов получил одобрение большинства партийцев. Кроме того, по результатам открытого народного голосования, проведенного в интернете, Валентин Коновалов оказался так же на первом месте, набрав 46% голосов. Теперь кандидату нужно преодолеть муниципальный фильтр (126 подписей депутатов) для регистрации на выборы.

В Хакасии, в отличие от других регионов Сибири, где 9 сентября пройдут досрочные выборы губернаторов, весьма активно идет выдвижение кандидатов. Так, региональный избирком уведомили об участии в выборах уже три человека. Представитель КПРФ станет четвертым участником, когда его заявление примет комиссия.

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