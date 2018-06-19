Новосибирский следователь приступил к работе руководителя томского управления СК РФ

Накануне приступил к исполнению служебных обязанностей новый руководитель следственного управления Следственного комитета России по Томской области Андрей Щукин, сообщили в пресс-службе ведомства.
Полковник юстиции Андрей Щукин, которого 4 июня президент России Владимир Путин назначил руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области, представлен коллективу ведомства. С понедельника 18 июня он приступил к новой должности в томском управлении. Напомним, что Щукин с 2007 года работал в управлении следкома в Новосибирской области, где был заместителем руководителя, а в 2012 году получил повышение до первого замначальника.
До Щукина управлением СКР по Томской области с 2012 года руководил Владимир Литвиненко.