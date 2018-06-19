Сибирский банк ПАО Сбербанк подвел итоги четырех месяцев работы на рынке ипотечного кредитования.

За сколько выдано

Напомним, что с 09.06.2018 года Сбербанк снизил базовые ставки по ипотечным кредитам для первичного рынка (сюда относится как покупка готового жилья у застройщика, так и долевое строительство). Размер снижения зависит от категории клиента и степени его сотрудничества с банком: наличие зарплатной карты, участие в страховой программе «Защищенный заемщик», электронная регистрация в Росреестре, покупка через интернет-платформу «ДомКлик» – каждый ответ «да» снижает ставку на 0,3-0,5 процентных пункта. В итоге, как прокомментировали представители банка, базовые ставки на новостройки опустятся от 6,7-9,5% при условии страхования жизни и получения заработной платы на карту Сбербанка.

Минимально возможная ставка (по программе «Промо акция») на сегодня составляет 6,7% годовых на срок 7 лет. Диапазон выдаваемой суммы – от 3,8 до 8 млн. рублей, то есть расчет ведется, главным образом на семейное жилье. Но это, как уточнили в пресс-службе банка, лишь временное предложение, действующее до конца лета.

В феврале Сбербанком был запущен новый продукт – «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с льготной ставкой 6% годовых. Льготная ставка действует три года для граждан РФ, у которых родился второй ребёнок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, и пять лет в случае рождения третьего ребёнка в тот же период.

Сколько выдано

По сравнению с первыми месяцами 2017 года Сибирский банк с начала 2018 года выдал вдвое больше ипотечных кредитов в денежном исчислении.

За четыре месяца 2018 года Сибирским банком ПАО Сбербанк выдано около 23 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 37 млрд. рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 197%. Столь существенное увеличение стало возможным благодаря внедрению новых сервисов и снижению процентных ставок.

«Снижение ставок призвано простимулировать покупку жилья в новостройках, –прокомментировала территориальный руководитель направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сибирского банка ПАО Сбербанк Мария Ромчанова. – На эти же цели направлена и новая промо-акция, позволяющая получить дополнительный дисконт к базовым ставкам для кредитов с суммой от 3,8 млн. рублей. Самое значительное снижение, на 0,9%, коснется тех людей, которые пока не являются зарплатными клиентами Сбербанка».

На что выдано

Итогам первого квартала показали, что вторичный рынок жилья в Сибири по-прежнему обгоняет первичный как по объему, так и по темпам роста. На общем фоне выделяется Новосибирская область, где доля первичного рынка по итогам начала года оказалась в полтора раза больше, чем в среднем по Сибири – 24% против 18. Причиной этого стало большое количество строящегося жилья в столице Сибири.

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