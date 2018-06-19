В избирательную комиссию Республики Хакасия представлены документы кандидата в губернаторы от партии «Зелёные». Это уже третий претендент на высокий пост.

Как сообщила пресс-служба хакасского избиркома, вчера, 18 июня, комиссии представил свои документы Сергей Ергбягин, выдвинутый на выборах главы Хакасии республиканским отделением партии «Зелёные».

В биографической справке о кандидате говорится, что абаканец Сергей Ербягин 1968 года рождения, он выполняет функции председателя правления Национальной ассоциации «Союз жилищных накопительных кооперативов», является членом регионального отделения «Зелёных». В 2011-2013 годах Ербягин был помощником председателя Верховного совета республики Владимира Штыгашева.

Самым первым избирком о намерении участвовать в выборах главы Хакасии уведомил председатель реготделения «Партии Роста» Александр Мяхар. На следующий день после опубликования информации о выдвижения Мяхара стало известно, что лидер местного отделения «Справедливой России» Андрей Филягин так же решил идти на выборы. Действующий глава региона Виктор Зимин пока не подавал никаких документов в изибирком.

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