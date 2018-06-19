Временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил 18 июня в ходе заседания правительства региона о внесении изменений в госпрограмму «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в НСО» в 2015-2020 годах. Бюджет на 2018 год составил 10,8 миллиарда рублей, а на 2019 11.2 миллиарда рублей.

Прошедшее заседание правительства было посвящено трем проектам. Первый из них представлял исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики НСО Денис Архипов. Он сообщил о внесении изменений в закон Новосибирской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имуществ в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирский области». Спикер отметил, что были внесены изменения по сроку по платы взносов на капитальный ремонт — 8 месяцев с момента получения региональной программы. Минимальный размер фонда капитального ремонта определяется исходя из оценочной стоимости капитального ремонта.

Еще один важный вопрос, рассмотренный на мероприятии, был посвящен внесению изменений в «Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Докладчиком выступил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский. Были утверждены новые критерии доступности и качества медицинской помощи, наполнение перечня важных, необходимых лекарственных препаратов и приведение этих компонентов медицинской помощи в программу обязательного медицинского страхования.

В свою очередь временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил о внесении изменений в государственную программу Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2020 годах. На 2018 и 2019 года запланировано строительство и реконструкция дорог регионального значения. Бюджет на 2018 год составил 10,8 миллиарда рублей, а на 2019 11.2 миллиарда. Объем финансирования был увеличен за счет увеличения дохода по штрафам за нарушения правил дорожного движения, остальные его части составили федеральный и областной бюджеты.

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