Подрядчик строительства в Новосибирске волейбольного центра приступил к работам

В Новосибирске началось строительство регионального волейбольного центра. В понедельник, 18 июня, руководство области и города заложило первый камень спортивного центра.

ООО ПКФ «Агросервис» начало земляные работы на месте, где в 2020 году появится крупнейший за Уралом волейбольный центр — домашняя арена новосибирского волейбольного клуба «Локомотив». Напомним, что спортивный комплекс расположится на территории частного сектора вдоль улиц Ипподромская и Фрунзе, а потому вместе с возведением объекта власти намерены решить также вопрос транспортной доступности и развития прилегающей территории в целом. По словам заместителя мэра – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, разработанный проект предполагает строительство здесь детского сада, школы, улицы Михаила Кулагина, для строительства которой необходимо расселить более 60 частных домов

«С площадкой под детский сад мы планируем зайти в федеральную программу строительства ясельных групп на территории РФ. Что касается улицы Михаила Кулагина, которая сейчас просматривается в ближайшей перспективе, – по проекту ее длина составляет 1,4 км, ширина – 15 метров», — сказал на выездном совещании Алексей Кондратьев, добавив, что до конца лета департамент рассчитывает подготовиться к конкурсной процедуре по комплексному развитию этой территории.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дополнил своего заместителя, заметив, что важный вопрос доступности центра волейбола – въезд и выезд на ул. Ипподромскую. В департаменте строительства уже есть проектное решение, которое предполагает расширение проезда под эстакадой – подъема на ул. Ипподромскую и организацию здесь кольцевой развязки.

По словам врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, когда волейбольный центр будет построен, то именно он станет основной базой для подготовки российской волейбольной сборной к матчам Олимпиады в Токио в 2020 году. Областное правительство уже получило соответствующее подтверждение. Первые игры комплекс должен будет принять в мае 2020 года. В адрес главы региона также поступило письмо Международной федерации волейбола (FIVB), где говорится, что федерация готова провести в Новосибирске международный турнир «Волейбольная Лига Наций», когда объект заработает.

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