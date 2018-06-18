Как стало известно «Континенту Сибирь», экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко назначен руководителем по Сибирскому региону компании «Металлсервис», — одного из крупнейших металлотрейдеров России. В Новосибирске Юрченко курирует работу НМЗ им. Кузьмина.

Василий Юрченко возглавлял Новосибирскую область с сентября 2010 года по март 2014 года. В конце 2017 года его признали виновным в превышении полномочий и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

На предприятии «КС» подтвердили, что Юрченко является представителем управляющей компании завода («Металлсервис»), уточнив, что к исполнению обязанностей Василий Юрченко приступил в конце мая. Однако, собеседники издания раскрывать подробности работы экс-главы региона не стали. Сам Василий Юрченко находился в командировке в Москве.

ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» является одним из немногих за Уралом заводом, выпускающим трубы. Объем производства продукции за 2016 год составил 154,2 тыс. тонн (в основном, трубы стальные). В конце 2013 года ОАО «НМЗ им. Кузьмина» инициировало процедуру самобанкротства. Тогда сообщалось, что наиболее значительную сумму ОАО «НМЗ им. Кузьмина» задолжало компании «Металлсервис» – около 3 млрд. руб. В декабре 2016 года новосибирский арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве НМЗ им. Кузьмина, поскольку кредиторы предприятия приняли решение о заключении мирового соглашения.

Отметим, что предприятия, входящие в «Металлсервис», представлены в двадцати городах России, среди них Новосибирск и Барнаул. Ежегодно компания продаёт около 2,5 млн тонн продукции (металлопрокат, нержавеющая сталь, трубы). Объем собственного производства составляет более 280 тыс. тонн. По итогам прошлого года металлотрейдер вошёл в рейтинг Forbes«200 крупнейших частных компании России 2017», заняв 118 место.

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