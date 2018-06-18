Кузбасская администрация уточнила заработок Сергея Цивилева

На сайте администрации Кемеровской области опубликована новая декларация врио губернатора региона Сергея Цивилева. В самой первой опубликованной декларации было указано, что бывший гендиректор группы «Колмар» не заработал ничего.

С 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года Сергей Цивилев заработал 846 тыс. рублей, следует из обновленной декларации врио губернатора Кемеровской области на портале администрации. Объектов недвижимости в собственности у него нет, но в пользовании находится гостиничный номер и квартира площадью 17,6 кв.м и 98,9 кв.м соответственно. Как и в старой декларации, в графе с информацией о транспортных средствах у него указан мотоцикл Spyder BRP Can-Am. Напомним, что во время декларационной кампании опубликованные сведения о доходах Цивилева были названы ошибочными: судя по тому документу, Цивилев за год ничего не заработал. Тогда в администрации Кузбасса обещали в скором времени обнародовать уточненную декларацию, однако с тех пор прошло почти два месяца до опубликования.

Супруга врио губернатора владеет Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson, а также снегоходом Yamaha VT 700. У нее в собственности три квартиры, два земельных участка и три машиноместа. Заработала она в несколько раз больше своего мужа — 12,25 млн рублей. В первой декларации указывалась несколько меньшая цифра — 12,17 млн рублей.

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