Круглый стол по теме «Перспективы развития психологического волонтерства в Новосибирске и Новосибирской области» состоялся 13 июня на площадке благотворительного фонда «Созвездие сердец». Мероприятие проходило в рамках реализации проекта «Волонтеры Сибири», направленного на развитие гражданского общества при поддержке Фонда президентских грантов.

Цель проекта «Волонтеры Сибири» — формирование команды молодых специалистов-психологов для оказания бесплатной помощи людям, оказавшимся в сложной или экстренной ситуации. Более 50 студентов, обучающихся на психологических отделениях вузов, прошли подготовку на базе клиники «Инсайт». Волонтеров обучали врачи-психотерапевты и психологи Новосибирска совместно с ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как отметили члены правления НП «Волонтер.Сиб» Игорь Лях и Евгений Александров, проект направлен на решение несколько основных задач. Это привлечение к психологической практике студентов и молодых специалистов, у которых есть знания, и есть потребность в получении опыта. Деятельность в рамках проекта помогает им получить необходимую практику и в дальнейшем реализоваться в профессиональной деятельности. Вторая задача — это сотрудничество с некоммерческими социально ориентированных организациями для оказания качественной бесплатной психологической помощи различным категориям граждан, а также профилактики эмоционального выгорания у специалистов помогающих профессий. Подобные проекты способствуют развитию профессионального сообщества, социальной ответственности каждого практикующего специалиста.

Участники мероприятия констатировали, что поставленные задачи выполняются. «Я очень рада, что профессиональное волонтерское движение — это долгосрочный проект. Он помогает студентам сформировать компетенции, гуманистические взгляды, ответственность, умение работать в команде», — отметила старший преподаватель кафедры клинической психологии НГМУ Ирина Пономаренко. По ее словам, учащиеся медицинского университета с удовольствием занимаются волонтерской деятельностью

Специалист психологической службы ГУ МЧС России по НСО Марина Углова подчеркнула важность выстраивания тесной связи с подготовленными волонтерами психологами, поскольку людям, пережившим чрезвычайную ситуацию, психологическая помощь необходима. «Подготовленные волонтеры могут с одной стороны помочь МЧС в пунктах временного размещения при ЧС, с другой взять на себя большой объем работы по оказанию пролонгированной помощи людям, которые попали в беду», — пояснила спикер.

Руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских также отметила, что помощь волонтеров-психологов им необходима. Чтобы сгладить «острые углы» внутри поисковой группы, решить проблему с синдромом эмоционального выгорания и помочь вернуться в привычную среду человеку, который пережил стрессовую ситуацию. Помощь нужна родным пропавших без вести, особенно в поисках с трагическим финалом. «Аспектов много. Для меня ваш номер, как телефон горячей линии. Извините, но звонить буду круглосуточно» — резюмировала Алеся Яблонских.

Круглый стол завершился вручением сертификатов специалистам, которые успешно сдали экзамен и теперь могут оказывать психологическую помощь в сотрудничестве с ГУ МЧС России и некоммерческими организациями.

Подробная информация о деятельности организации на сайте: www.волонтерсиб.рф

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