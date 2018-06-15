СУ СК России по Новосибирской области проводит проверку в отношении начальника Госжилинспекции по Новосибирской области Евгения Пономарева по факту злоупотребления должностными полномочиями. Об этом «КС» сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по НСО.

«Во втором отделе по расследованию особо важных дел следственного управления в настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка по факту злоупотреблениями должностными полномочиями руководителем государственной службы жилищной инспекции Новосибирской области Евгением Пономаревым по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ. Подробности предварительного расследования не подлежат разглашению», — сообщил «КС» старший помощник руководителя Управления Следственного комитета по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Отметим, что в результате уголовно-процессуальной проверки правоохранительные органы принимают решении о возбуждении уголовного дела, либо в отказе от возбуждения дела.

Как стало известно «КС» от источников в Госжилинспекции НСО, на сегодня в отношении Евгения Пономарева проводятся проверки также со стороны ФСБ и МВД. В пресс-службе министерства внутренних дел по Новосибирской области эту информацию не подтвердили и не опровергли, сославшись на федеральные законы, запрещающие распространять информацию.

Также по информации источников «КС» в ГЖИ, ранее главе Новосибирской области неоднократно поступали жалобы на Евгения Пономарева. Эти действия якобы направлены на то, чтобы вынудить руководителя Госжилинспекции покинуть свой пост.

«Место Пономарева, вероятно, нужно заинтересованным лицам, поскольку оно дает возможность превратить контрольный орган в «подконтрольный», используя полномочия ГЖИ для передела рынка ЖКХ. При этом последствия могут иметь катастрофический характер», — отметил «КС» один из участников рынка ЖКХ на условиях анонимности.

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