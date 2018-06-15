Департамент угольной промышленности Кузбасса подвел итоги по угледобыче за пять месяцев 2018 года

С января по май текущего года в Кузбассе предприятия добыли 102,9 млн тонн угля, сообщили в региональном департаменте угольной промышленности. Это на 5,6 млн тонн угля или на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

За пять месяцев 2018-го угольщики Кемеровской области в шахтах добыли 73,6 млн тонн углей энергетических марок и 29,3 млн тонн углей коксующихся марок. Открытым же способом добыто 66 млн тонн угля, подземным способом — 36,9 млн тонн угля. За истекшие пять месяцев этого года ОАО «СУЭК-Кузбасс» показало прирост на 1,8 млн тонн в сравнении с таким же периодом 2017-го, ООО «Разрез «Кийзасский» — на 1,4 млн тонн, ЗАО «Стройсервис» и ООО «МелТЭК» — на 900 тыс. тонн.

По данным профильного кузбасского департамента, в мае угольные предприятия добыли 22 млн тонн угля, в том числе углей энергетических марок 16,2 млн тонн, коксующихся — 5,8 млн тонн. Таким образом, месяц был завершен с увеличением к маю прошлого года на 1,8 млн тонн или на 8,9 %. Открытым способом в мае этого года добыто 13,9 млн тонн угля, в шахтах — 8,1 млн тонн угля.

Сейчас регион добывает больше угля открытым способом в разрезах, однако по мнению врио губернатора Сергея Цивилева, необходимо перенести акцент в развитии угледобычи с открытых горных работ на подземную добычу. «Мы будем развивать подземный способ добычи, поскольку у нас очень быстро развились открытые горные работы. Да, мы получили серьезный эффект — уменьшилось количество пострадавших на предприятиях, но мы получили другую проблему — «лунный пейзаж» и очень сильное воздействие на экологию», — говорил Цивилев на выставке «Уголь России и Майнинг» в начале июня.

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