В новосибирские моногорода вложат 5 млрд рублей

На развитие моногородов Горный и Линево в Новосибирской области до 2027 года будет потрачено порядка 5 млрд рублей инвестиций. Такой объем средств был озвучен 15 июня на панельной сессии «Моногорода: возможности для бизнеса».

Поселок Линево, получивший статус ТОСЭР, и пгт Горный, заявка на получение этого же статуса сейчас находится в Москве, до 2027 года потребуют для своего развития около 5 млрд рублей. Отметим, что в ТОСЭР Линево уже зашел один из трех заявленных инвесторов. ООО «Обувь России» создало структуру в своей компании для организации в поселке производства обуви. Компания планирует открыть фабрику в 3-м квартале 2019 года. При выходе на полную мощность в 2023 году предприятие будет выпускать 1,1 млн изделий в год. Планируемый объем инвестиций составит 760 млн рублей.

Всего же, по словам главы регионального минэкономразвития Ольги Молчановой, на ТОСЭР в Линево удастся привлечь восемь резидентов, сумма выручки которых через девять лет достигнет 28 млрд рублей, а количество рабочих мест составит более 600. Для этого потребуется около 2 млрд рублей вложений. Территория Горного позволит разместить крупные инвестиционные проекты, заявленные как кластер производства строительных материалов, общий объём инвестиций – более 3 млрд рублей, предполагается создание 510 новых рабочих мест.

Сегодня, открывая панельную сессию, Ольга Молчанова подчеркнула, что в поддержку бизнесменам, готовым работать на территориях моногородов, государством предоставляется целый ряд льгот, в том числе по налогу на прибыль, страховым взносам, налогу на имущество и налогу на землю.

«Из областного бюджета уже выделено 49 млн рублей на развитие инженерной инфраструктуры, необходимой для резидентов ТОСЭР, – сказала Ольга Молчанова. – Это позволит уже в течение двух месяцев крупному инвестору – ООО «Обувь России» – зайти на территорию Линево и начать работу».

Руководитель департамента программ развития моногородов НКО «Фонд развития моногородов» Евгений Подшивалов дополнил врио министра, сказав, что до 95% стоимости объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для резидентов ТОСЭР, может быть возмещено за счёт Фонда развития моногородов РФ, а оставшаяся часть возмещается за счёт средств областного и местного бюджетов. Такая господдержка, по его словам, снижает стоимость проектов на 20-40%».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.