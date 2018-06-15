15 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами положительно оценил работу ливневых канализаций города. Также градоначальник отметил, что в будущем они будет организована единая сеть канализаций.

Новосибирскому градоначальнику был задан вопрос о работе ливневых канализаций в городе в связи с тем, что после крупного ливня некоторые районы города оказались затоплены. Анатолий Локоть заявил, что не собирается защищать систему ливневых канализации. При этом мэр объяснил, что единой ливневой канализации в Новосибирске никогда не было. «Город исторически сформировался так, что у нас есть целые кварталы, где нет ливневой канализации вообще. Предполагалось, видимо, что за счет овражности вода сама будет стекать», – пояснил глава города.

Говоря о затоплении левого берега Новосибирска, мэр доложил, что он попросил составить карту слабых мест ливневой канализации по нескольким прошедшим дням. «Эту карту мы сейчас актуализируем, но я скажу так: абсолютно точно по левому берегу, по улице Станционной, ливневая канализация работает четко. В прошлом году мы ее промыли и затратили на это немалые деньги. В некоторых местах, где на короткое время скапливается вода, принимаются решения, что необходимо изменить. В дальнейшем мы будем развивать ливневую канализацию, как систему», – объяснил градоначальник.

По словам мэра в текущем году ливневые канализации переданы под управление муниципального унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений».

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