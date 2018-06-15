Сетевой бизнес по-китайски: NL International объявляет о начале работы в Гонконге

Известная в России производственная сетевая компания расширяет границы и выходит на гонконгский рынок. Составить конкуренцию китайским производителям — задача не из легких, но у компании NL как всегда амбициозные планы.

Руководитель проекта NL Гонконг Леонид Лучшенко на 100% уверен в успехе. «Мы давно задумывались над развитием нашего бизнеса в этом направлении. И вот в феврале 2018 года открыли первый магазин в Гонконге. Есть много причин, почему мы выбрали именно этот город. Во-первых, Гонконг — это больше Запад, чем Восток.

Здесь просто преклоняются перед всем европейским. И мы заходим сюда с европейским продуктом. Во-вторых, Гонконг – это своеобразные ворота для выхода на рынки Китая, Южной Кореи, Таиланда. Гонконг пользуется поддержкой Китая, но открыт всему миру. В-третьих, в Гонконге приветствуются продукты, предназначение которых заключается в улучшении качества жизни. А экология в мегаполисе заставляет жителей Гонконга серьезно относится к своему здоровью и следить за питанием».

Чтобы стать ближе к гонконгскому покупателю, NL International приняла участие в известной международной выставке HEALTH EXPO 2018, которая прошла в Гонконге 8-10 июня 2018 года. Цель выставки – продвижение концепции здорового образа жизни.

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