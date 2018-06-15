Российское представительство компании Mazda ищет нового дилера в Хакасии. До 18 мая 2018 года официальным дилером марки в этом регионе являлась компания «Сёгун», учредителем которой является основатель ГК «Крепость», известный красноярский бизнесмен Александр Кангун.

ГК «Крепость», основанная Александром Кангуном, является одним из старейших и крупнейших авторитейлеров Сибири, официально представляя Bentley, Porsche, Volvo, Jaguar, Land Rover в Красноярске, а также KIA и Mazda в Абакане. Также ранее ГК «Крепость» являлась официальным дилером Toyota, Lexus в Красноярске и Абакане, В группу компаний «Крепость» также входит компания Arctic Trucks Russia — эксклюзивный дистрибьютор и производитель внедорожников повышенной проходимости на территории России и СНГ. Среди других проектов ГК «Крепость» — строительство первой в Красноярском крае пятизвездочной гостиницы Marriott.

Информацию о прекращении работы с компанией «Сёгун» «КС» сообщили в «Мазда Мотор РУС».

«Сотрудничество с компанией «Сёгун» было прекращено с 18 мая 2018 года по взаимному соглашению сторон. В данный момент мы ищем нового дилера», — отметила PR-директор «Мазда Мотор РУС» Мария Магуайр.

Напомним, что ранее в отношении Александра Кангуна cледователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту использования должностных полномочий руководителем ООО «ПКФ «Крепость» (экс-официальный дилер Toyota в Красноярске) вопреки интересам компании, повлекшего причинение существенного материального вреда гражданам.

Правоохранительными органами было принято 65 заявлений от граждан и юридических лиц, касающихся закрывшихся салонов Toyota и Lexus «Крепости», на общую сумму более 120 млн руб. По данным пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю, на основании решения суда был наложен арест на имущество — 38 транспортных средств, принадлежащих ПКФ «Крепость».

В начале июня в отношении ООО «ПКФ «Крепость»» был подан иск о банкротстве.

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