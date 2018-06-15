15 июня на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству депутаты горсовета рассмотрели исполнение бюджета Новосибирска за 2017 год.

По словам начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии города Александра Веселкова бюджетные доходы в 2017 году составили 36,7 млрд рублей. «Это 96,3% от планового показателя. Собственные доходы бюджета увеличились почти на 860 млн рублей и составили 21,5 млрд. рублей. При наличии тенденции снижения поступления неналоговых доходов, произошедшее увеличение связано с ростом налогов, в основном – НДФЛ», — сообщил Александр Веселков.

Львиная доля расходов городского бюджета пришлась на социальную сферу. В том числе на образование, выполнение президентских указов и создание комфортной городской среды. За государственный счет в 2017 году отремонтировали Михайловскую набережную, благоустроили 126 дворов и построили детские спортивные площадки.

«Расходы бюджета увеличились в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 10,5% и составили 39,3 млрд рублей. Расходная часть исполнена на 97,6%. Значительную часть расходов мы направили на образование — 22,1 млрд рублей, или Это 66% от общего объема. В целом бюджет города продолжает сохранять социальную направленность», — отметил начальник департамента финансов и налоговой политики.

Депутат совета депутатов Новосибирска, генеральный директор ООО «Компания «Сибирь-Развитие» Дмитрий Червов поинтересовался, почему социально ориентированный бюджет не выделяет денег на строительство детских площадок в Ленинском районе города? Он добавил, что 70% подобных наказов избирателей не исполнены из-за недостатка финансирования и попросил объяснить, почему детский спорт и развитие территорий попали «под сокращение».

Александр Веселков не согласился с Дмитрием Червовым и объяснил, что Ленинский район Новосибирска, вообще, «абсолютный чемпион по количеству наказов по детским спортивным площадкам».

«Это потому, что у нас нет ни одного спортивного учреждения, и детские площадки нуждаются в развитии!» — подчеркнул депутат.

Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии обнадежил Дмитрия Червова, заявив, что из городского и областного бюджетов в 2018 году должны выделить на строительство детских спортивных площадок и развитие школьных и дворовых территорий более 100 млн рублей.

«Эти деньги пойдут на укрепление материально технической базы учреждений образования, в том числе и для устранения предписаний надзорных органов, и на благоустройство дворовых территорий. В основном это детские и спортивные городки», — резюмировал Александр Веселков.

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