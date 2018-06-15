Сбербанк рассказал об изменениях в жилищном кредитовании в 2018 году

За пять месяцев 2018 года Сибирским банком ПАО Сбербанк выдано 28 697 ипотечных кредитов на сумму 43,624 млрд рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 192 %. Столь существенное увеличение стало возможным благодаря внедрению новых сервисов и снижению процентных ставок.

С 9 июня Сбербанк снизил базовые ставки по ипотечным кредитам при покупке жилья на первичном рынке. Максимальный размер снижения составил 0,9%, а минимальная ставка – 6,7% годовых.

Диапазон снижения базовых ставок составил 0,3-0,5%% в зависимости от категории клиента, в итоге базовые ставки на новостройки опустятся до 7,1-9,5% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.

Промо-акция позволит получить дополнительный дисконт к базовым ставкам в размере 0,4 п.п. для кредитов с суммой от 3,8 млн рублей. С учетом акции диапазон ставок составит 6,7-9,1% при условии страхования жизни и подтверждения дохода. Акция действует до 31.08.2018.

«Снижение ставок призвано простимулировать покупку жилья в новостройках, — прокомментировала Мария Ромчанова, территориальный руководитель направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сибирского банка ПАО Сбербанк. — На эти же цели направлена и новая промо-акция, позволяющая получить дополнительный дисконт к базовым ставкам для кредитов с суммой от 3,8 млн рублей. Самое значительное снижение – на 0,9% коснется тех людей, которые пока не являются зарплатными клиентами Сбербанка».

В феврале Сбербанком был запущен новый продукт – «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с льготной ставкой 6% годовых. Льготная ставка действует три года для граждан РФ, у которых родился второй ребёнок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, и пять лет в случае рождения третьего ребёнка в тот же период.

В банке считают, что существенную роль в увеличении количества выданных на рынке ипотеки кредитов играет интернет-платформа «ДомКлик». Сервис позволяет подобрать жилье в любой точке России, получить все необходимые консультации и одобрение сделки, подать заявку на кредит и документы на электронную регистрацию. С июня физические лица – пользователи ДомКлик – получили новую возможность: подать объявление о продаже жилья на сайте платформы. Ранее услуга была доступна лишь профессиональным участникам рынка – риелторам и агентствам недвижимости. Стоимость публикации объявления на срок 90 дней составляет 1 рубль.

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