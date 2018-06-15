Банк ВТБ в числе других продолжает сотрудничество с Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области (НСО) в части использования поручительств Фонда в общем объеме 1,3 млрд рублей.

В результате принятого решения компании МСБ смогут получать кредиты банка под поручительство Гарантийного фонда НСО в случае недостаточности собственного залогового обеспечения. Предельная сумма поручительства Фонда составляет до 50% от суммы кредита и устанавливается на уровне не более 100 млн рублей на одного клиента, на группу взаимосвязанных компаний — до 150 млн рублей.

«Кредит под поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области — это урегулированная государством возможность для предпринимателей получить существенную сумму на развитие бизнеса, а для банков — важный инструмент в укреплении сотрудничества с малым бизнесом», — подчеркнул руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Новосибирской области Вячеслав Брюханов.

Гарантийный фонд НСО сотрудничает с банком ВТБ с 2009 года. За время совместной работы было предоставлено 229 поручительств на сумму более 1,5 млрд рублей. Общая сумма кредитов при этом составила 3,6 млрд рублей.

Напомним, что Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области входит в число лидеров среди региональных гарантийных организаций. За весь период деятельности Фонда (с 2009 года) предприниматели Новосибирской области получили 25,6 млрд рублей, воспользовавшись поручительством организации.

По материалам пресс-службы ВТБ

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.