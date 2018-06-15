Сергей Цивилев уволил своего заместителя за неисполнение поручений

И.о. вице-губернатор Кемеровской области Александр Шнитко отстранен от высокой должности из-за затянутых сроков по строительству школы в Новокузнецке. Еще 8 мая во время рабочей поездки в Новокузнецк врио губернатора Сергей Цивилев поручил завершить строительство школы до 11 января 2019 года – к II полугодию следующего учебного года. Однако уже 1 сентября этого года необходимо ввести центральный блок школы и провести благоустройство территории и облицовку здания.

Заместитель губернатора Александр Шнитко же, по мнению Цивилева, не смог взять под контроль процесс строительства и ремонтных работ, чтобы выполнить отданные поручения. Замгубернатора по строительству он служил с 2017 года, а до этого, с мая 2014 года, был начальником департамента строительства Кузбасса.

Вместе с ним уволен и.о. начальника главного управления капитального строительства Дмитрий Шоцкий, а проверки организованы в отношении чиновников, которые отвечают за ввод школы: председателя контрольно-счетной палаты Кемеровской области Александра Долголевеца и начальника главного контрольного управления региона Светланы Поповой.