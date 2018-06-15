Борис Листов назначен председателем правления АО «Россельхозбанк»

14 июня 2018 года Борис Листов вступил в должность председателя правления АО «Россельхозбанк», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Борис Листов работает в Россельхозбанке с октября 2009 года. В должности первого заместителя председателя правления он осуществлял руководство кредитным комитетом, комитетом по управлению рисками, штабом по организации финансирования проведения сезонных работ, кроме того, он курировал деятельность ряда структурных подразделений банка.

Борис Листов окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов и Московскую государственную юридическую академию имени О.Е. Кутафина. Кандидат экономических наук. До прихода в Россельхозбанк работал в качестве члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представляя Еврейскую автономную область.

«Являясь ключевым финансовым инструментом поддержки агропромышленного комплекса России, Россельхозбанк выполняет поставленные государством задачи в сфере развития АПК и сельских территорий, повышения качества жизни сельского населения. Вместе с тем, в приоритетах банка – рост объемов кредитования и других значимых отраслей экономики, развитие розничного бизнеса и технологий банковского обслуживания. Оставаясь лидером в финансировании сельского хозяйства, мы будем стремиться к тому, чтобы Россельхозбанк играл еще более важную роль в реализации государственных интересов, включая рост ВВП, расширение экспортного потенциала нашей страны, увеличение доли малого и среднего бизнеса в национальной экономике», – отметил Борис Листов.

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