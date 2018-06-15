Сибирские регионы обладают серьезным уровнем долговой нагрузки на население, несмотря на снижение этого показателя в среднем по стране. Лидером ряда антирейтингов является Красноярский край. Депутаты возлагают на исполнительную власть ответственность за эту ситуацию.

Красноярский край находится на втором месте в стране по кредитной нагрузке на население. По данным Национального бюро кредитных историй, 10,3% заемщиков региона вынуждены тратить на погашение ссуды более 60% месячного дохода. По этому показателю Красноярье уступает лишь Оренбургской области — 11%. Среди других сибирских регионов в рейтинге четвертое место заняла Кемеровская область (8,6%), седьмое — Алтайский край (8,4%), двенадцатое и тринадцатое разделили Омская и Иркутская области (7,6%), на четырнадцатом месте — Новосибирская область (7,5%). При этом в целом по стране показатель сейчас составляет 7,16%.

В последние годы нагрузка на заемщиков в России снизилась. Например, в 2017 году более 60% доходов тратили 7,9%, а в 2015 их было 9,29%. НБКИ связывает этот процесс с повышением внимания банков к выдаче средств заемщикам, чьи возможности обслуживания долга близки к критическим значениям, что приводит к сокращению зоны риска. Ожидается, что отечественные кредиторы и дальше будут совершенствовать риск-политику. По данным НБКИ, по стране снизилось и среднее значение текущей долговой нагрузки на один процентный пункт — до 23,6%. Но и по этому показателю ряд сибирских регионов оказался в списке антилидеров, а некоторые даже продемонстрировали за год прирост нагрузки, вопреки общероссийскому тренду. Например, Красноярский край (7-е место, 26,55%, +0,11 процентных пункта), Хакасия (14-е место, 25,94%, –1,19 п. п.), Кемеровская область (15-е место, 25,86%, +1,52 п. п.).

Многие сибирские регионы вошли в перечень лидеров по приросту кредитной нагрузки. Кроме указанного Кузбасса, это Томская область (+1,16 п. п.), Новосибирская область (+0,86 п. п.), Алтайский край (+0,62 п. п.).

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Петр Медведев считает, что рост и высокие показатели долговой нагрузки на население региона перекликаются с ростом краевого госдолга. Напомним, его размер превысил 100 млрд рублей и является одним из самых высоких в стране. Ответственность за оба показателя он возлагает на местную исполнительную власть.

«Под управлением губернаторов, присылаемых нам из других регионов, о росте как краевой экономики, так и благосостояния людей можно было забыть. Применительно к населению это выражалось в том, что многие жители были вынуждены прибегать к кредитованию просто для того, чтобы поддерживать свой уровень жизни, даже без понимания, как эти долги придется отдавать. Применительно к краевой экономике это выражалось в беспрецедентном росте госдолга. В сентябре нас ждут выборы, и независимо от результатов на любом новом губернаторе будет висеть обязательство по исправлению ситуации. Сегодня мы почти 700 млрд рублей собираем налогов в крае и отправляем в Москву. Если новый глава региона сможет занять жесткую позицию, как, например, это делает Татарстан, и отстоять эти средства, то проблема долга постепенно начнет решаться и на уровне бюджета, и на уровне простых людей. В противном случае больших надежд на улучшение ситуации не будет», — рассуждает парламентарий.

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