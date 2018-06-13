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Врио главы Омской области на выборах губернатора не примкнет ни к одной из партий
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Глава Красноярска поднялся на две позиции в медиарейтинге сибирских мэров
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В мэрии Новосибирска обсудили, как организовать дорожное движение у нового ЛДС на Горской
16:10
Состоялось официальное выдвижение третьего кандидата в губернаторы Новосибирской области
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Врио губернатора Андрей Травников назначил ответственного за разработку плана развития Новосибирского Академгородка
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Андрей Травников: «Я считаю, что сибиряк — это тот, кто живёт и работает в регионе»
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Борис Титов вернул должность уволенному бизнес-омбудсмену Красноярского края
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Новосибирский Роспотребнадзор выписал более 500 тыс. рублей штрафов в ходе проверок детских летних лагерей
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«Единая Россия» выдвинула Андрея Травникова кандидатом на пост губернатора Новосибирской области
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«Партия Роста» выдвинула своего кандидата на выборы главы Хакасии
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Глава Забайкалья уволила полпреда региона при правительстве РФ в Москве
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Мэр Новосибирска назвал инвестора, который достроит гостиницу «Турист» на Площади Маркса
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Специалист сферы продвижения
Заместитель руководителя департамента корпоративного управления АО «Академпарк» (г. Новосибирск)
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