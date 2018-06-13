В Новосибирске состоялось оглашение приговора топ-менеджерам ГК «Неоград»

Сегодня, 13 июня, в Октябрьском районном суде Новосибирска окончено оглашение обвинительного приговора по уголовному делу в отношении экс-руководителей строительной группы компаний «Неоград».

За хищение у дольщиков ЖК «Закаменский» свыше 1 млрд рублей Октябрьский районный суд Новосибирска по статье «Мошенничество» приговорил топ-менеджеров ГК «Неоград» к реальным срокам. В частности, бенефециар группы стройкомпаний Виктор Аксенов проведет в колонии-поселении 4 года 10 месяцев. Ему также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год, которое он будет отбывать после исполнения основного наказания.

Бывший директор ООО «Неоград-строй» Олег Бикбулатов проведет за решеткой 4,5 года и, так же как и Аксенов, после этого на протяжении одного года будет иметь ограничение в свободе. Экс-руководитель другой «дочки» ГК — ООО «Неоград-инвест» — Екатерина Гремитских приговорена к лишению свободы на 4 года 10 месяцев условно с испытательным сроком 4 года.

Пять лет колонии общего режима получила вице-президент ГК «Неоград» Наталия Обухова. Ее суд постановил взять под стражу в зале суда.

Рассмотрение этого уголовного дела началось в августе 2015 года. Потерпевшими были признаны порядка 600 человек. Жилой комплекс, строительство которого началось около 10 лет назад, до сих пор не сдан.

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