RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг ЮниКредит Банку на уровне ruААА

RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг кредитоспособности ЮниКредит Банку на уровне ruААА, прогноз стабильный. Рейтинг проведен впервые и является долгосрочным. Оценка обусловлена сильной капитализацией и рентабельностью, адекватной ликвидной позицией, сильными рыночными позициями и умеренно высоким качеством активов.

АО ЮниКредит Банк является универсальной кредитной организацией, входит в перечень системно-значимых банков РФ. По величине активов банк занимает 9-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА) на 01.04.18. Российский банк с 2005 года принадлежит финансовой группе UniCredit S.p.A. (Италия). Банк имеет сильный бренд и франшизу, хорошую деловую репутацию и широкую географию деятельности (13 филиалов и 88 структурных подразделений в 7 из 8 федеральных округов РФ). На 01.04.18 банк занимает 9-е место по кредитам ЮЛ (специализируется на крупном корпоративном кредитовании) и 12-е место по розничному портфелю ссуд (главным образом, ипотека и автокредиты); по фондированию корпоративными ресурсами и привлечению средств ФЛ и ИП занимает 8-е и 13-е места соответственно.

Подробнее о методологии рейтинга https://raexpert.ru/releases/2018/Jun09

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