В дни матчей сборной России на чемпионате мира по футболу новосибирское метро продлит время работы

Руководство новосибирского метрополитена приняло решение о продлении работы подземки в те дни, когда на чемпионате мира по футболу будут проходить матчи с участием российской сборной. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба метро.
Завтра, 14 июня, в России стартует чемпионат мира по футболу-2018. Болельщики из Новосибирска смогут увидеть турниры с участием российской сборной на Михайловской набережной, которая на прошлой неделе была одобрена FIFA как место для организации фан-зоны. В пресс-службе метро Новосибирска за день до открытия игр сообщили, что продлят работу подземки в те дни, когда будет играть сборная России.
«Новосибирский метрополитен для удобства горожан продлевает свою работу на один час 14 и 19 июня. В эти дни сборная России встречается с Саудовской Аравией (матч открытия первенства) и Египтом», — рассказали в пресс-службе.