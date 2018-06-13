Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 6,7%

С 9 июня Сбербанк снизил базовые ставки и запустил промо-акцию по ипотечным кредитам при покупке жилья на первичном рынке. Максимальный размер снижения составит 0,9 п.п., а минимальная ставка – 6,7% годовых.

Диапазон снижения базовых ставок составит 0,3-0,5 п.п. в зависимости от категории клиента, в итоге базовые ставки опустятся до 7,1-9,5% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.

Промо-акция позволит получить дополнительный дисконт к базовым ставкам в размере 0,4 п.п. для кредитов с суммой от 3,8 млн рублей. С учетом акции диапазон ставок составит 6,7-9,1% при условии страхования жизни и подтверждения дохода. Акция действует до 31.08.2018.

«Сбербанк завтра снижает ставки по ипотеке на первичное жилье, чтобы сделать доступнее квартиры в новостройках. Самое значительное снижение – до 0,9 п.п. коснется тех людей, которые пока не являются зарплатными клиентами Сбербанка – отметил директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев. – Ставка 6,7% – новая рекордно низкая ставка, доступная широкому кругу клиентов».

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